EGGENFELDEN, LKR. ROTTAL-INN. Heute (30.04.2026) in den Mittagsstunden kam es zu einem Brand auf dem Gelände eines Recyclinghofs.

Gegen 12:45 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle ein Brand einer Papierpresse gemeldet. Das Feuer griff im weiteren Verlauf zudem auf die Halle über, in welcher sich die Maschine befand. In der Folge kam es zu einer größeren Rauchentwicklung. Die Feuerwehr war bis in die Nachmittagsstunden mit umfangreichen Löscharbeitensatz beschäftigt. Derzeit folgen noch Lüftungs- und Aufräumarbeiten.

Nach aktuellem Kenntnisstand bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für Personen.

Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge im niedrigen siebenstelligen Eurobereich liegen.

Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Klärung der Brandursache, werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau geführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 30.04.2026, 15:20 Uhr