STRAUBING. Am 15.12.2024 kam es durch einen heute 43-jährigen Albaner zu einem versuchten Tötungsdelikt gegen einen damals 46-jährigen, deutschen Mitinsassen. Der 46-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Am 02.05.2026 verstarb der Mann, nachdem er sich seit dem Vorfall in stationärer Behandlung befand. Ob der Angriff des 43-Jährigen vom Dezember 2024 ursächlich für den Tod des Mannes war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Inhaftierter der JVA Straubing greift Mithäftling an

Gegen 09.00 Uhr am 15.12.2024 fanden Mithäftlinge den schwer verletzten damals 46-Jährigen am Boden liegend in seinem Haftraum auf. Durch sofort hinzugerufene Bedienstete der JVA wurde der Rettungsdienst alarmiert und der am Kopf Verletzte in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Kurz vorher betrat der 43-jährige Insasse den Haftraum des damals 46-Jährigen, in der es wohl zur Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen ist.

Die Staatsanwaltschaft Regensburg führt zusammen mit der Kriminalpolizeiinspektion Straubing die Ermittlungen zum Tod des damals 46-jährigen Inhaftierten nun fort. Aufgrund der Auseinandersetzung im Dezember 2024 wurde seitens der Staatsanwaltschaft Regensburg bereits Anklage wegen eines versuchten Tötungsdeliktes erhoben. Aufgrund des Todes des damals 46-Jährigen soll nun insbesondere eine rechtsmedizinische Untersuchung klären, ob der Angriff des 43-Jährigen Ende Dezember 2024 ursächlich für den Tod des Mannes ist.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 04.05.2026, 14.20 Uhr