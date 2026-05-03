649. Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt – Ludwigsvorstadt

-siehe Medieninformation vom 01.05.2026, Nr. 647

Wie bereits berichtet, wurde die Münchner Polizei am Freitag, 01.05.2026, gegen 03:00 Uhr, von mehreren Mitteilern darüber informiert, dass sich an der Kreuzung Bayerstraße/Schillerstraße eine verletzte Person befinden würde. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden mehrere Streifenbesatzungen zum Einsatzort geschickt.

Vor Ort konnte ein 43-Jähriger mit griechischer und georgischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München festgestellt werden. Er wies mehrere Wunden auf, die durch spitze Gewalteinwirkung verursacht worden waren. Der 43-Jährige wurde daraufhin durch einen Rettungsdienst medizinisch behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Verletzungen waren im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer bislang unbekannten männlichen Person zugefügt worden.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung erbrachte damals keine Hinweise auf den unbekannten Täter.

Neben der ersten polizeilichen Aufnahme wurden umfassende Maßnahmen zur Spurensicherung eingeleitet.

Noch am Tatort übernahm das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen.

Im Rahmen dieser Ermittlungen konnten mittlerweile Fotos aus Überwachungskameras ausgewertet und gesichert werden. Daraus ergibt sich ein konkreter Tatverdacht gegen einen bislang noch unbekannten Täter. Dieser soll dem 43-Jährigen die schweren Verletzungen zugefügt und sich anschließend vom Tatort entfernt haben. Der Geschädigte befindet sich mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern und Beschreibung des Täters ist unter folgendem Link abrufbar:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/unbekannte-straftaeter/102178/index.html

Zeugenaufruf:

Wer kann Angaben zum bislang unbekannten Täter geben? Ist jemandem der Täter an anderer Stelle aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

650. Gewaltdelikt – Laim

Am Freitagabend, 01.05.2026, gegen 19:40 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 darüber informiert, dass eine schwer verletzte Person in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Verletzungen deuteten auf ein Gewaltdelikt hin. Sofort wurden mehrere Streifenbesatzungen zum Krankenhaus geschickt.

Vor Ort konnte der Patient, ein 27-Jähriger mit togoischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München angetroffen werden, der im Krankenhaus einer Notoperation unterzogen wurde.

Parallel dazu wurde über den Polizeinotruf eine verdächtige Wahrnehmung in einem Wohnanwesen in Laim mitgeteilt. Daraufhin wurden Polizeistreifen zu besagter Örtlichkeit geschickt und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Inzwischen konnte verifiziert werden, dass es sich bei der gemeldeten Örtlichkeit um den Tatort handelt, an dem der 27-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde.

Vor Ort übernahm das Kommissariat 11 der Münchner Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. Derzeit konzentrieren sich diese insbesondere auf den genauen Tatablauf sowie den Hintergrund des Geschehens.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Freitagabend, 01.05.2026, zwischen 19.00 Uhr und 19:30 Uhr, im Bereich der Landsberger Str. 291 (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

651. Explosion eines Fahrzeugs, eine Person verletzt – Milbertshofen

Am Freitag, 01.05.2026, gegen 23:35 Uhr, informierten Anwohner in Milbertshofen den Polizeinotruf 110, dass es in der Bad-Soden-Straße auf Höhe Hausnummer 26 zu einer Explosion eines Fahrzeugs gekommen war.

Sofort wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort konnten die Beamten auf der Straße einen durch die Explosion völlig zerstörten Kleintransporter Peugeot sowie einen verletzten 27-Jährigen mit serbischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Starnberg antreffen. Der 27-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen umgehend mit einem hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei begab sich noch in der Nacht zur Tatörtlichkeit. Dort konnten keine Hinweise, die auf ein vorsätzliches Handeln hindeuten, gefunden werden. Nach derzeitigem Stand ist ein im Fahrzeug transportierter Gasgrill für die Explosion des Fahrzeugs verantwortlich. Während der Explosion befand sich der 27-Jährige im Fahrzeug.

Durch die Detonation wurden zahlreiche in der Bad-Soden-Straße geparkte Fahrzeuge und Anwesen durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt.

Der Kleintransporter wurde im Anschluss in die Verwahrstelle des Polizeipräsidiums München abgeschleppt.

Die durch die Explosion verursachten Schäden belaufen sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen zur Explosionsursache hat das Kommissariat 13 übernommen.

652. Pkw prallt gegen Baum; vier Personen verletzt – Riem

Am Freitag, 01.05.2026, gegen 01:45 Uhr, fuhr eine 19-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg mit einem Renault Pkw auf der Hollerithstraße in Richtung Schatzbogen. Mit im Fahrzeug befanden sich drei weitere Insassen (16, 17 und 19 Jahre alt).

Aus bislang unbekannten Gründen kam die 19-Jährige auf Höhe Hausnummer 3 in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der linken Fahrzeugseite mit einem Baum.

Durch den Aufprall wurden alle vier Insassen verletzt. Sie mussten mit mehreren hinzugerufenen Rettungsdiensten in Krankenhäuser gebracht werden.

Der Pkw wurde durch den Unfall stark beschädigt. Am Baum entstand lediglich leichter Sachschaden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

653. Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung – Schwabing

Am Freitag, 01.05.2026, gegen 22:40 Uhr, befand sich eine 21-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München auf einer Geburtstagsfeier mit mehreren Personen im Englischen Garten. Zu dieser Feierlichkeit begab sich ein 26-Jähriger mit marokkanischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz im Landkreis Cham. Dort kam er mit der 21-Jährigen zunächst ins Gespräch und küsste sie im weiteren Verlauf gegen ihren Willen auf den Mund. Anschließend entfernte sich der 26-Jährige in unbekannte Richtung.

Auf die Situation aufmerksam gewordene Personen informierten anschließend den Polizeinotruf 110. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die eintreffenden Streifen den 26-Jährigen in Tatortnähe antreffen und vorläufig festnehmen.

Der 26-Jährige wurde anschließend auf eine nahegelegene Polizeiinspektion gebracht. Der Tatverdächtige wurde wegen der sexuellen Belästigung angezeigt und nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

654. Festnahme von drei Tatverdächtigen nach Sachbeschädigung durch Graffiti – Pullach

Am Freitag, 01.05.2026, gegen 18:00 Uhr, teilte ein Zeuge dem Polizeinotruf 110 mit, dass es in Pullach gerade zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti komme. Dabei konnte er drei Personen beobachten, wie diese gerade mit Spraydosen die Brückenpfeiler der Großhesseloher Brücke besprühten. Sofort begaben sich mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten drei Tatverdächtige im Alter von 14 Jahren, zwei mit Wohnsitzen im Landkreis München und einer mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg, unweit der Tatörtlichkeit angetroffen und festgenommen werden.

Bei den Tatverdächtigen konnten mehrere tatrelevante Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden. Die drei Tatverdächtigen wurden anschließend zu einer Polizeiinspektion verbracht. Dort wurden sie wegen der Sachbeschädigung angezeigt und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen ihren mittlerweile informierten Erziehungsberechtigten übergeben.

Der durch die Sachbeschädigung entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

655. Verkehrsunfall; eine Person verletzt – Oberschleißheim

Am Samstag, 02.05.2026, gegen 11:20 Uhr, fuhr ein 71-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg mit einem Mercedes Pkw auf der Effnerstraße in Oberschleißheim in Richtung Münchner Allee (nördliche Fahrtrichtung).

Die Effnerstraße ist in diesem Bereich ausschließlich für den Verkehr durch Radfahrer und Fußgänger freigegeben. Um auf die dort geltende Verkehrsregelung aufmerksam zu machen, befindet sich in diesem Bereich das Verkehrszeichen 260 „Verbot für Kraftfahrzeuge“.

An der Einmündung mit der Münchner Allee beabsichtigte der 71-Jährige, nach links abzubiegen.

Zeitgleich befuhr eine 35-Jährige mit brasilianischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München als Fahrradfahrerin mit einem Rennrad der Marke Felt die Münchner Allee in südliche Richtung. An der Einmündung mit der Münchner Allee beabsichtigte sie, weiter geradeaus zu fahren.

Da die 35-Jährige den verbotswidrig in diesem Bereich fahrenden Pkw des 71-Jährigen wahrnahm, begann sie zu bremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei stürzte sie, ohne mit dem Pkw in Berührung zu kommen, zu Boden und wurde verletzt. Sie musste anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Da die 35-Jährige einen Fahrradhelm trug, konnten schwerere Verletzungen im Kopfbereich vermieden werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

656. Verkehrsunfall; Kradfahrer schwer verletzt – Feldkirchen

Am Samstag, 02.05.2026, gegen 18:35 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg mit einem Suzuki Kraftrad auf der Kapellenstraße in Feldkirchen in Richtung Weissenfeld.

Auf Höhe der Hausnummer 4 verlor der 20-Jährige die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte auf den Asphalt. Dabei schlitterte das Kraftrad über einhundert Meter über den Boden und touchierte einen dort wartenden BMW Pkw eines 59-jährigen Deutschen mit Wohnsitz im Landkreis München.

Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste vom hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Kraftrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der BMW Pkw wurde leicht beschädigt. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

657. Einbruch in Herstellungsbetrieb – Aying

Am Samstag, 02.05.2026, gegen 07:25 Uhr, informierte ein Angestellter eines Herstellungsbetriebes in Aying den Polizeinotruf 110 über einen zurückliegenden Einbruch.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen der oder die bislang unbekannten Täter im Zeitraum von Freitag, 01.05.2026, bis Samstag, 02.05.2026, 06:30 Uhr, gewaltsam über eine Tür in eine Lagerhalle ein.

Im Inneren wurden mehrere Bürotüren aufgebrochen und die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei gelangte der oder die Täter ebenso in das Hauptgebäude des Betriebes. Auch dort wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet und die Räumlichkeiten durchsucht. Der oder die Täter versuchten einen im Anwesen befindlichen Tresor zu öffnen, was nicht gelang. Letztlich entwendeten sie Bargeld aus einer Geldkassette und einer Registrierkasse im Wert von mehreren tausend Euro.

Unter Mitnahme der Tatbeute flüchteten der oder die Täter unerkannt.

Der durch den Einbruch entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Münchener Straße (Aying) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

658. Staatsschutzrelevantes Delikt – Schwabing

Am Montag, 27.04.2026, gegen 15:30 Uhr, wurde an einem Mehrfamilienhaus ein verfassungsfeindliches Symbol festgestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen ritzte im Zeitraum von Sonntag, 26.04.2026, 17:00 Uhr, bis Montag, 27.04.2026, 15:30 Uhr, ein bislang unbekannter Täter ein verbotenes Symbol im Kontext mit dem Nationalsozialismus auf die Innenseite eines Türklingelbrettes.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Beim Polizeipräsidium München wurde eine Anzeige wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kriminalfachdezernat 4.