640. Trickdiebstahl – Untergiesing

Am Mittwoch, 29.04.2026, gegen 16:10 Uhr, ließ ein über 80-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München eine ihm unbekannte Frau in das von ihm bewohnte Mehrfamilienhaus, da er davon ausging, dass sie eine neue Mieterin sei.

Die Täterin folgte dem Mann bis zu seiner Wohnungstür und fragte ihn nach einem Zettel und Stift, da sie für eine andere Person eine Nachricht hinterlassen möchte.

Während der Senior diese Sachen aus dem Wohnzimmer holte, verblieb die Frau im Eingangsbereich der Wohnung, schaltete das Flurlicht aus und war dadurch für eine kurze Zeit unbeaufsichtigt.

Danach gingen beide in die Küche, um die Nachricht zu schreiben. Hierbei war die Küchentür angelehnt, wodurch der Mann nicht mehr in den Flur blicken konnte. Nach ca. zehn Minuten verließ die Frau die Wohnung.

Als der Mann ca. eine Stunde später bemerkte, dass Bargeld und Schmuck im Wert von über zehntausend Euro in seiner Wohnung fehlten, verständigte er den Polizeinotruf.

Es ist davon auszugehen, dass ein zweiter Täter in die Wohnung gelangte und die Gegenstände entwendete.

Vor Ort wurden von der Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täterin wurde wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 170-175 cm groß, kräftige Statur, kurze schwarze Haare, sprach gebrochenes Deutsch mit italienischem Akzent; graue Kleidung (u.a. mit Rock)

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hermine-Bland-Straße, Harthauser Straße und Gabriel-Max-Straße (Untergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, unbekannte Personen in die Wohnung einzulassen.

Empfänger von Briefen oder Paketen, die vom Zusteller nicht angetroffen werden, erhalten eine Benachrichtigungskarte. Jeder berechtigte Lieferant ist im Besitz einer solchen Benachrichtigungskarte.

Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

Im Zweifelsfall rufen Sie bitte sofort den Polizeinotruf 110 an!

641. Brand in einem Waldgebiet – Grasbrunn

Am Mittwoch, 29.04.2026, gegen 07:35 Uhr, bemerkte eine Zeugin eine Rauchentwicklung in einem Waldgebiet. Sie alarmierte daraufhin den Notruf.

Kurze Zeit danach trafen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Grasbrunn und der Münchner Polizei an dem Einsatzort ein. Dabei wurde festgestellt, dass eine dortige Jungwaldschonung in Flammen stand (ca. 50 Quadratmeter).

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Es entstand dabei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei haben vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine Brandstiftung. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Waldbereich östlich des Sportparks Grasbrunn Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

642. Einbruch in ein Einfamilienhaus – Grünwald

In der Zeit von Montag, 27.04.2026, 11:00 Uhr, bis Mittwoch, 29.04.2026, 08:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in Grünwald. Im Anschluss durchsuchten der oder die Täter die Räumlichkeiten nach Wertsachen.

Der oder die Täter erbeuteten München im Wert von mehreren Tausend Euro in flüchteten in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Wohngebiet zwischen Wörnbrunner Straße und Kaiser-Ludwig-Straße (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

643. Verkehrsrechtliche Verstöße – Sendling

Am Mittwoch, 29.04.2026, gegen 08:45 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife der Verkehrspolizei einen Daimler, Lkw in der Schäftlarner Straße in Sendling, da sich Hinweise auf eine Überladung ergaben.

Im Zuge dessen wurde der 7,5-Tonnen-Pkw, beladen mit Lebensmitteln, durch die Polizeibeamten gewogen.

Der mit einer zulässigen Gesamtmasse von 7,49 Tonnen zugelassene Lkw wog im Gesamtgewicht 11,8 Tonnen. Die Hinterachse, die für eine Achslast von 4,6 Tonnen ausgelegt ist, wurde mit über 8 Tonnen gewogen. Dies stellt eine erhebliche Überladung des Fahrzeuges dar. Daraufhin wurde eine Umladung des Gemüses auf einen ausreichend dimensionierten Lkw veranlasst.

Der Fahrzeugführer, ein 50-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Landkreis Tirschenreuth wurde wegen der verkehrsrechtlichen Verstöße angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei führt die weiteren Ermittlungen.

644. Brandfall; zwei Personen verletzt – Allach-Untermenzing

Am Donnerstag, 30.04.2026, gegen 14:45 Uhr, wurde die Rettungsleitstelle der Feuerwehr über einen Küchenbrand in einem Einfamilienhaus informiert.

Vor Eintreffen der Einsatzkräfte versuchte ein über 70-jähriger Bewohner mit deutscher Staatsangehörigkeit den Brand zu löschen. Er zog sich dabei Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung zu. Eine weitere über 70-jährige Bewohnerin mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde durch den Brand ebenfalls verletzt. Beide mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser zur weiteren Behandlung gebracht werden.

Die Berufsfeuerwehr München löschte den Brand. Das Haus ist aufgrund des Rauchschadens derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur genauen Brandursache, übernimmt das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei.

645. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Linienbus; fünf Personen verletzt – Unterschleißheim

Am Donnerstag, 30.04.2026, gegen 16:15 Uhr, fuhr ein 31-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit einem Linienbus die Landshuter Straße stadtauswärts entlang. Gleichzeitig fuhr eine über 80-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem BMW Pkw die Carl-von-Linde-Straße stadteinwärts entlang. Mit im Fahrzeug befand sich ein über 80-jähriger Deutscher ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis München.

Die Fahrer des BMW wollte in die Landshuter Straße nach links abbiegen und fuhr in den Einmündungsbereich. Dabei kollidierte der Pkw mit dem Linienbus.

Aufgrund des Unfalls stürzen zwei Fahrgäste, eine 20-jährige Brasilianerin mit Wohnsitz im Landkreis Freising und eine 18-jährige Griechin mit Wohnsitz im Landkreis Dachau, im Bus und wurden verletzt. Die Fahrerin des BMW und der Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Die über 80-Jährige musste durch die Feuerwehr mittels technischem Geräts aus dem Pkw befreit werden und wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Der über 80-jährige Beifahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden verletzten Insassinnen des Busses bedurften vor Ort keiner weiteren medizinischen Versorgung.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten beiden Straßen voll gesperrt werden, weshalb es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

646. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad – eine Person verletzt – Pasing

Am Donnerstag, 30.04.2026, gegen 08:25 Uhr, befuhr ein 60-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit einem Mercedes Pkw die Landsberger Straße stadteinwärts. Gleichzeitig fuhr ein 46-jähriger Radfahrer mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München die Landsberger Straße in entgegenkommende Richtung geradeaus entlang. Der Pkw-Fahrer bog in die Offenbachstraße nach links ab und kollidierte dabei mit dem Radfahrer. Der 46-Jährige stürzte daraufhin und wurde verletzt. Er wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

647. Versuchtes Tötungsdelikt – Ludwigsvorstadt

Am Freitag, den 01.05.2026, gegen 03:00 Uhr, wurde die Münchner Polizei von mehreren Mitteilern darüber informiert, dass sich an der Kreuzung Bayerstraße/Schillerstraße eine verletzte Person befinden würde. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden mehrere Streifenbesatzungen zum Einsatzort entsandt.

Vor Ort konnte ein 43-Jähriger mit griechischer und georgischer Staatsangehörigkeit sowie Wohnsitz in München festgestellt werden. Er wies mehrere Wunden auf, die durch spitze Gewalteinwirkung verursacht worden waren. Der 43-Jährige wurde durch einen Rettungsdienst medizinisch behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen waren im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer bislang unbekannten männlichen Person zugefügt worden.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung erbrachte bislang keine Hinweise auf den unbekannten Täter.

Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Neben der ersten polizeilichen Aufnahme wurden umfassende Maßnahmen zur Spurensicherung eingeleitet. Aufgrund der Absperrung kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen.

Noch am Tatort übernahm das Kommissariat 11 der Münchner Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. Derzeit konzentrieren sich die Ermittlungen insbesondere auf den genauen Tatablauf sowie den Hintergrund des Geschehens.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bayerstraße und Schillerstraße (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

648. Einsatzbilanz Freinacht – Stadt und Landkreis München

Die sogenannte „Freinacht“ bezeichnet heuer die Nacht von Donnerstag, 30.04.2026, auf Freitag, 01.05.2026. In dieser Nacht ist es Brauch, kleinere Streiche zu spielen. Zudem ziehen in der Regel Jugendgruppen umher und feiern.

Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München verzeichnete in der diesjährigen „Freinacht“ insgesamt 507 Einsätze. Von diesen Einsätzen konnten 47 eindeutig dem Brauchtum der „Freinacht“ zugeordnet werden, wovon es sich in 24 Fällen um Ruhestörungen handelte.

Als exemplarischer Fall sei folgender Einsatz genannt:

In der Nacht vom Donnerstag, 30.04.2026, auf Freitag, 01.05.2026, wurde der Fischbrunnen am Marienplatz von einem bislang unbekannten Täter mit einer bislang unbekannten Substanz versetzt. Dies führte dazu, dass das Wasser im Fischbrunnen stark aufschäumte.

Die diesjährige „Freinacht“ kann, wie bereits in den Vorjahren, als vergleichsweise ruhig bezeichnet werden.