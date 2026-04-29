628. E-Scooter-Fahrer entzieht sich Kontrolle, verursacht Verkehrsunfall und stürzt; eine Person verletzt – Moosach

Am Dienstag, 28.04.2026, gegen 11:15 Uhr, fiel einer uniformierten Streifenbesatzung der Münchner Polizei ein Fahrer eines E-Scooters Kukirin in der Franz-Fihl-Straße auf, welcher kein Versicherungskennzeichen angebracht hatte. Der E-Scooter-Fahrer sollte daher einer Kontrolle unterzogen werden.

Dabei missachtete er mehrere Anhalteaufforderungen, woraufhin die Streifenbesatzung zusätzlich das Blaulicht und das Martinshorn einschaltete und weitere Aufforderungen zum Anhalten über den Außenlautsprecher durchführte. Auch diesen Anhalteaufforderungen kam der Fahrer erneut nicht nach und fuhr weiter in Richtung Dachauer Straße.

Kurze Zeit später touchierte er den neben ihm fahrenden Dienst-Pkw, woraufhin er auf die Fahrbahn stürzte.

In der Folge versuchte er, zu Fuß von der Unfallstelle zu flüchten. Er konnte jedoch eingeholt und festgehalten werden. Beim Fahrer handelt es sich um einen 17-Jährigen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München. Er wurde durch den Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Sowohl der E-Scooter als auch der Dienst-Pkw wurden beschädigt. Der E-Scooter wurde als Beweismittel sichergestellt. Aufgrund der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von über 25 km/h hätte der 17-Jährige zum Fahren des E-Scooters eine Fahrerlaubnis benötigt, welche er nicht hatte. Er wurde daher neben eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz und Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

629. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad; eine Person verletzt – Laim

Am Dienstag, 28.04.2026, gegen 18:50 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit polnischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit einem Ford Kleintransporter auf der Gotthardstraße in Richtung Zschokkestraße. An der Kreuzung zur Friedenheimer Straße wollte er nach links in diese abbiegen.

Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 50-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem BMW Motorrad die Zschokkestraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Er wollte an der Kreuzung zur Friedenheimer Straße geradeaus weiterfahren.

Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der 50-Jährige zu Boden stürzte und verletzt wurde. Er wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Motorrad wurde durch den Unfall stark beschädigt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallörtlichkeit für ca. eine Stunde teilweise gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

630. Einbruch in zwei Wohnungen – Maxvorstadt

Im Zeitraum von Montag, 27.04.2026, 10:20 Uhr, bis Dienstag, 28.04.2026, 07:20 Uhr, gelangten ein oder mehrere Täter auf bislang unbekannte Weise zunächst in ein Mehrfamilienhaus in der Maxvorstadt. Dort begaben sie sich dann in das erste Obergeschoss, um dort gewaltsam in zwei Wohnungen einzudringen.

Das Innere der Wohnungen wurde jeweils auf der Suche nach Stehlgut durchsucht. Zu den entwendeten Wertgegenständen und dem Beuteschaden kann bislang noch nichts gesagt werden.

Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Görrestraße, Lothstraße und Winzererstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

631. Festnahme einer Tatverdächtigen nach einem besonders schweren Fall des Diebstahls – Altstadt

Am Dienstag, 28.04.2026, gegen 14:45 Uhr, fiel einem Taschendiebfahnder der Münchner Polizei eine weibliche Person im Bereich einer Kirche in der Altstadt auf. Dabei konnte sie beobachtet werden, wie sie sich ins Innere begab und sich an einem Opferstock zu schaffen machte.

Nachdem die Person die Kirche verlassen hatte, wurde sie einer Kontrolle unterzogen. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten in ihrer Handtasche neben Bargeld in Form von Scheinen und Münzen zudem eigens präparierte Holzstäbe mit Klebstoff, mit welchen das Geld zuvor aus dem Opferstock entnommen worden war, aufgefunden werden.

Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um eine 16-Jährige mit österreichischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurde wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls angezeigt. Sowohl die Tatbeute als auch das Tatwerkzeug wurden sichergestellt.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

632. Erneute Brandstiftung in Parkhaus – Trudering-Riem

-siehe Medieninformation vom 22.04.26, Nr. 582

Im Bereich eines privaten Parkhauses setzte ein bislang unbekannter Täter am 26.04.2026 gegen 12:30 Uhr einen Pkw im Bereich des Fahrzeughecks vorsätzlich in Brand.

Eine Zeugin, welche sich zu der Zeit im Parkhaus befand, nahm Rauchgeruch wahr und stellte schließlich einen Brand an einem Pkw, VW, fest. Personen konnte sie nicht wahrnehmen. Sie verständigte deshalb den Notruf der Feuerwehr.

Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr stand der Pkw in Vollbrand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Der Pkw wurde durch den Brand komplett zerstört. Zudem entstanden Beschädigungen am Parkhaus.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Etwaige Tatzusammenhänge zu einer weiteren, kürzlich im Parkhaus stattgefundenen Brandstiftung werden geprüft.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandstiftung werden durch das Kommissariat 13 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Riemer Straße (Höhe Widmannstraße), Widmannstraße, Erdinger Straße, Erich-Giese-Straße, An d. Seidlbreite (Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

633. Zweiradkontrollaktion der Polizei München – Stadt und Landkreis

Am Dienstag, 28.04.2026, fand die länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben – Zweiräder im Blick“ statt. Dabei wurden bayernweit schwerpunktmäßig, zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr, eine Vielzahl von Zweiradkontrollen durchgeführt. Hierbei beteiligte sich auch das Polizeipräsidium München mit über 200 Beamten und führte über 1.700 Kontrollen im eigenen Zuständigkeitsbereich durch.

Vorrangiges Ziel der Aktion war, durch Kontrollen, Prävention und Sensibilisierung die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen, schwere Verkehrsunfälle zu verhindern und Unfallrisiken bei Zweirädern (Fahrräder, Pedelecs, motorisierte Krafträder und Elektrokleinstfahrzeuge) zu minimieren.

Im Rahmen des Aktionstages wurden daher zahlreiche Kontrollen mit Blick auf Zweiräder aller Art durchgeführt. Neben der Sicherheit von Zweiradfahrern wurden auch verkehrsrelevante Vorschriften überwacht und entsprechend geahndet.

In Summe mussten über 1.000 Verstöße bei den kontrollierten Verkehrsteilnehmern festgestellt und geahndet werden. Hierbei missachteten über 280 Radfahrer das Rotlicht. Zudem wurden über 50 Radfahrer festgestellt, die während der Fahrt verbotswidrig ein Mobiltelefon nutzten. Über 330 Radfahrer benutzten verbotswidrig einen Gehweg/eine Fußgängerzone oder waren in der falschen Fahrtrichtung unterwegs.

Neben der Ahndung der Verkehrsverstöße wurden diverse Präventionsgespräche hinsichtlich der Verkehrsgefahren mit den Verkehrsteilnehmern geführt.

634. Freinacht in München – Hinweis Ihrer Münchner Polizei

In der Nacht von Donnerstag, 30.04.2026, auf Freitag, 01.05.2026, wird von einigen Personen die sogenannte „Freinacht“ gefeiert. Diese Nacht wird vor allem von Jugendlichen häufig dazu genutzt, um nach Einbruch der Dunkelheit in Gruppen unterwegs zu sein. Dabei werden zum Teil „Späße“ gemacht, die andere gefährden und auch strafrechtlich relevant sein können.

Brennende Mülltonnen, besprühte Verkehrszeichen oder beschmierte Hauswände sind jedoch kein „Spaß“, sondern beschädigen fremdes Eigentum oder gefährden sogar Leib und Leben anderer.

Die Münchner Polizei appelliert auch heuer wieder an die Vernunft der feiernden Jugendlichen in Stadt und Landkreis: „Brauchtum ja - Straftaten nein!“

Vermeintliches kulturelles Brauchtum ist kein Freifahrtschein für Straftaten.

635. Sachbeschädigung durch Graffiti – Stadtgebiet München

Am Mittwoch, 29.04.2026, gegen 02:05 Uhr, konnten ein 22-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München sowie ein bislang unbekannter Täter durch zivile Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) dabei beobachtet werden, wie diese die Außenwand des Petueltunnels mittels blauer Farbe beschädigten. Sie entfernten sich danach zunächst unerkannt.

Der 22-Jährige konnte jedoch in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Dabei konnten tatrelevante Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden.

Er wurde wegen Sachbeschädigung angezeigt und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der zweite Täter konnte nicht mehr angetroffen werden.

Unmittelbar darauf konnten im Bereich des Mittleren Rings insgesamt zwei weitere, neu angebrachte Sachbeschädigungen der gleichen Art festgestellt werden.

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Petueltunnel (Tunnelaußenwand Höhe Eduard-Schenk-Straße), Mc Graw Graben und Heckenstallertunnel Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.