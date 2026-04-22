580. Sicherstellung einer größeren Menge Lachgas – Laim

Am Samstag, 18.04.2026, gegen 23:55 Uhr, führten Gewerbebeamte der Polizeiinspektion 41 (Laim) gemeinsam mit dem Kreisverwaltungsreferat eine Kontrolle in einem gastronomischen Betrieb in Laim durch.

Dabei konnten mehrere, offen zum Konsum bereitstehende Lachgaskartuschen (mit je 2 Kilogramm Inhalt) sowie für den Konsum benötigte Utensilien festgestellt werden.

Weiterhin befanden sich in Kartons verpackt im Hauptraum des Betriebes weitere Lachgaskartuschen derselben Art. Im Rahmen der Kontrolle eines unversperrten Nebenraums konnten noch weitere Lachgaskartuschen festgestellt werden.

Insgesamt wurden im Rahmen der Gewerbekontrolle fast 900 Lachgaskartuschen mit über 1,7 Tonnen Lachgas sichergestellt.

Der Betreiber, ein 43-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München, wurde durch die eingesetzten Kräfte vorläufig festgenommen, wegen eines Verstoßes gegen das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz angezeigt und zur Prüfung der Haftfrage in das Polizeipräsidium München überstellt. Dort wurde er von der Staatsanwaltschaft am darauffolgenden Tag wieder entlassen.

Das Kommissariat 82 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Neue Gesetzesregelung seit 12.04.2026

Bei Lachgas (Distickstoffmonoxid) handelt es sich um ein farbloses, süßlich riechendes Gas, welches eigentlich als Anästhetikum in der Medizin und als Treibgas für Sahnespender verwendet wird.

Lachgas wird seit einigen Jahren, insbesondere durch Jugendliche, als Partydroge konsumiert. Es wird zum Konsum in Luftballons gefüllt und eingeatmet.

Seit 12.04.2026 wurde Lachgas deshalb, unter besonderer Berücksichtigung des Kinder- und Jugendschutzes, mittels einer Gesetzesänderung in die Anlage 2 des Neuen-psychoaktive-Stoffe-Gesetzes (NpSG) aufgenommen.

Die Neuregelung des Umgangs mit Lachgas verbietet sämtlichen Umgang mit Lachgas und Zubereitungen dieses Stoffes in Kartuschen mit einer Füllmenge von mehr als 8,4 g.

Der Verkauf von Lachgas in Kartuschen mit einer Füllmenge bis zu 8,4 g an Erwachsene bleibt erlaubt, um handelsübliche Verbrauchsprodukte wie Sahnekapseln nicht zu kriminalisieren.

Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gilt zusätzlich ein grundsätzliches Umgangsverbot mit Lachgas, unabhängig von der Stoffmenge. Das Umgangsverbot ist jedoch nicht unter Strafe gestellt. Sie müssen jedoch damit rechnen, dass ihnen das Lachgas durch die Polizei bei etwaigen Feststellungen abgenommen wird. (Sicherstellung)

Bei dem verbotswidrigen Verkauf von Lachgas in Kartuschen mit einer Füllmenge über 8,4 g muss der Täter mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren rechnen.

Sollte der Täter gewerbsmäßig handeln oder bei der Tat als über 21-Jähriger Lachgas der genannten Menge an einen unter 18-Jährigen veräußern, erhöht sich die Freiheitsstrafe – bei einer Mindeststrafe von 1 Jahr – auf bis zu 10 Jahre.

Präventionshinweise:

Lachgas kann kurzfristig berauschend wirken und zu einem euphorischen Hochgefühl führen. Der Konsum kann jedoch vor allem auch zu Schwindel, Bewusstlosigkeit, bleibenden Nervenschäden wie Lähmungen oder sogar dem Tod führen.

Wie bei anderen Substanzen auch warnt die Münchner Polizei in dem Zusammenhang vor dem Konsum dieser Substanz, da die Wirkung auf den eigenen Körper individuell und unberechenbar ist.

581. Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Pkw; zwei Personen leicht verletzt - Schwabing-Freimann

Am Dienstag, 21.04.2026, gegen 15:15 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit seinem Mercedes Pkw den Isarring in Richtung Tucherpark. Kurz vor dem Biedersteiner Tunnel mussten mehrere Pkw vor dem Mercedes fahrende Fahrzeuge verkehrsbedingt halten.

Der 64-Jährige fuhr auf den haltenden Suzuki Pkw einer 54-jährigen Deutschen mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg auf, der dadurch auf den davor stehenden Mercedes Pkw eines 31-jährigen Mannes (bosnische Staatsangehörigkeit, Wohnsitz in München) geschoben wurde.

Dieser wurde wiederum auf einen vor ihm haltenden Opel Pkw eines 43-jährigen Mannes (portugiesische Staatsangehörigkeit, Wohnsitz in München) geschoben, welcher in der Folge auf den BMW Pkw eines 65-jährigen Mannes aus dem Landkreis Erding auffuhr.

Die 54-Jährige wurde leicht verletzt und musste mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 31-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, benötigte aber keine Behandlung vor Ort.

Die Pkw des 64-Jährigen sowie der 54-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die anderen Fahrzeuge wurden leicht beschädigt, waren jedoch alle noch farbereit.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

582. Brandstiftung an einem Kraftrad – Trudering-Riem

Im Bereich einer privaten Tiefgarage setzte ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Donnerstag, den 16.04.2026, und Dienstag, den 21.04.2026, die Plane eines Motorrads vorsätzlich in Brand. Dadurch entstand ein Schmorbrand an der Plane sowie in der Folge an dem damit bedeckten Motorrad Yamaha. Der Brand blieb zunächst unbemerkt und erlosch selbstständig.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 13 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Riemer Straße (Höhe Widmannstraße), Widmannstraße, Erdinger Straße, Erich-Giese-Straße, An d. Seidlbreite (Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

583. Verkehrsunfallflucht; eine Person verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Dienstag, 21.04.2026, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger als Busfahrer mit einem Linienbus der Linie 68 die Paul-Heyse-Straße in Richtung Herzog-Heinrich-Straße. Auf Höhe des Georg-Hirth-Platzes fuhr er auf dem linken von drei Fahrstreifen für seine Fahrtrichtung. Dieser Fahrstreifen ist als Busspur gekennzeichnet und ausschließlich für Busse freigegeben.

An der Kreuzung zum Georg-Hirt-Platz wollte er nach links abbiegen. Gleichzeitig befuhr ein weißer Kleintransporter die Paul-Heyse-Straße in selbe Richtung. An der Kreuzung wechselte er kurz vor dem Linienbus verbotswidrig ebenfalls auf die Busspur.

Der 33-jährige Busfahrer musste deshalb eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem Kleintransporter zu verhindern. Durch diese Gefahrenbremsung stürzten zwei Fahrgäste, eine 80-jährige russische Staatsangehörige mit Wohnsitz in München und eine 37-jährige nigerianische Staatsangehörige mit Wohnsitz im Landkreis Freising.

Der Fahrer des Kleintransporters entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die 80-Jährige musste mit einem hinzugezogenen Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Unfallaufnahme und die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

584. Brandfall; eine Person verletzt – Trudering

Am Dienstag, 21.04.2026, gegen 18:55 Uhr, wurden Nachbarn durch einen akustischen Rauchmelder aufmerksam. Zudem konnte Rauch aus dem Gebäude wahrgenommen werden. Daraufhin verständigten sie umgehend den Notruf. Ein weiterer Nachbar betrat zwischenzeitlich das Gebäude und verbrachte die 88-jährige Bewohnerin in den Außenbereich.

Der Brand wurde im Anschluss durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht.

Die 88-jährige Bewohnerin erlitt eine Rauchgasintoxikation und musste mit einem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, werden vom Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei geführt.

585. Brandfall; vier Personen leichtverletzt - Garching bei München

Am Dienstag, 21.04.2026, gegen 02:20 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in einer Bäckerei der Staubsauger eines Ofens in Brand. Durch die dadurch entstandene Rauchentwicklung erlitten vier Angestellte (46-jähriger Kroate, wohnhaft in München, 46-jährige Rumänin, wohnhaft im Landkreis Freising, 38-jähriger Deutscher, wohnhaft im Landkreis München, 34-jähriger Deutscher, wohnhaft im Landkreis München) eine Rauchgasintoxikation.

Der Brand konnte schließlich durch die verständigte Feuerwehr gelöscht werden.

Der 34-Jährige und der 38-Jährige wurden mit einem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die weiteren verletzten Angestellten mussten vor Ort ambulant behandelt werden.

Der durch den Brand entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere eintausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, werden durch das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei geführt.

586. Einbruch in Wohnung – Neuhausen-Nymphenburg

Am Dienstag, 21.04.2026, zwischen 07:15 Uhr und 17:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über die Wohnungstür gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Im Anschluss durchsuchten der oder die unbekannten Täter die Räumlichkeiten der Wohnung. Hierbei entwendeten sie Wertgegenstände in Höhe eines fünfstelligen Betrages. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Bothmerstraße, Nymphenburger Straße und Ruffinistraße (Neuhausen-Nymphenburg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

587. Festnahme von vier Tatverdächtigen nach Sachbeschädigung durch Graffiti – Bogenhausen

Am Montag, 20.04.2026, gegen 22:10 Uhr, konnten zivile Einsatzkräfte zwei 21-Jährige, einer mit deutscher und einer mit irischer Staatsangehörigkeit, beide mit Wohnsitz in München, dabei beobachten, wie sie einen Verteilerkasten mit roter und weißer Farbe besprühten.

Die zwei 21-Jährigen konnten vor Ort durch die Polizeikräfte festgenommen werden. Beide wurden nach Anzeigenerstattung und Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Am Folgetag, 21.04.2026, gegen 23:50 Uhr, konnten zivile Einsatzkräfte erneut zwei Personen, zwei 20-jährige Deutsche, beide mit Wohnsitz in München, an dem gleichen Verteilerkasten dabei beobachten, wie sie diesen mit blauer Farbe besprühten.

Die zwei 20-Jährigen konnten vor Ort durch die Polizeikräfte festgenommen werden. Beide wurden nach Anzeigenerstattung und Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Bei der Höhe des Sachschadens wird von einem dreistelligen Betrag ausgegangen.

Gegen die vier Tatverdächtigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Vor Ort konnten jeweils Tatmittel sichergestellt werden.

Die sachbearbeitende Dienststelle beim Polizeipräsidium München ist das Kommissariat 23.

588. Diebstahl aus Bürogebäude – Schwanthalerhöhe

Im Zeitraum zwischen Freitag, 17.04.2026, 19:00 Uhr, und Montag, 20.04.2026, 09:45 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Schwanthalerstraße.

Aus diesem Bürogebäude wurde schließlich ein Wandtresor gewaltsam aus der Verankerung gerissen und samt Inhalt entwendet. Im Tresor befanden sich unter anderem Bargeld, Gutscheine und diverse Schlüssel. Der Gesamtwert der Tatbeute beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Unter Mitnahme der Tatbeute entfernten sich der oder die unbekannten Täter vom Tatort.

Nachdem der Einbruch bemerkt wurde, verständigten die Verantwortlichen direkt den Polizeinotruf 110. Wie der oder die Täter in das Bürogebäude eingedrungen sind, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 56 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schwanthalerstraße, Ligsalzstraße, Parkstraße (Schwanthalerhöhe) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 56, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.