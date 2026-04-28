RINCHNACH, LKR. REGEN. Am Vormittag des 25.04.2026 kam es zum Brand eines Wohnhauses, bei dem ein 26-Jähriger verstarb. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Brandfall.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Brand eines Wohnhauses mit einem Toten in Rinchnach

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach der Brand in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss aus. Das Feuer griff schließlich auf das gesamte Wohnhaus über. Während der Löscharbeiten wurde durch die eingesetzten Feuerwehren ein 26-jähriger Bewohner in der Wohnung des zweiten Obergeschosses tot aufgefunden. Eine weitere Bewohnerin musste kurzeitig von Rettungsdienst behandelt werden, blieb aber unverletzt. Im Zuge der Brandbekämpfung wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt.

Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden kann derzeit auf circa 150.000 Euro geschätzt werden.

Gestern (27.04.2026) fand durch die Kriminalpolizeistation Deggendorf eine Brandortbegehung statt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergaben sich dabei nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Das Bayerische Landeskriminalamt ist mit eingebunden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 28.04.2026, 08.00 Uhr