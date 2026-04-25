Rinchnach, Lkr. Regen: Am Vormittag kam es heute am 25.04.26 zu einem Brand eines Wohnhauses in Rinchnach, bei dem ein 26-jähriger Mann von der Feuerwehr nur noch tot geborgen werden konnte.

Gegen 08:45 Uhr wurde der Brand eines Wohnhauses in Rinchnach mitgeteilt. Der Brand brach nach aktuellem Kenntnisstand im Obergeschoss aus und breitete sich dann auf den Rest des Hauses aus. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnte ein 26-jähriger Mann nur noch tot aus dem Gebäude geborgen werden. Ein eingesetzter Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

Bzgl. der Brandursache und der Schadenshöhe können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.