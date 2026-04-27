613. Einbruch in eine Tankstelle – Unterschleißheim

Am Freitag, 24.04.2026, gegen 03:40 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Täter mit einem VW Kleinbus auf den Parkplatz einer Tankstelle. Dort stieg er aus und öffnete gewaltsam die Tür zur Tankstelle. Im Inneren der Tankstelle entwendete er Bargeld, Tabakerzeugnisse und E-Zigaretten im vierstelligen Wert.

Anschließend verließ der unbekannte Täter unter Mitnahme des Diebesguts die Tankstelle und entfernte sich mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

In den frühen Morgenstunden bemerkte eine Mitarbeiterin den Einbruch und informierte den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen werden von Kommissariat 52 übernommen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, trägt dunkle Kappe, schwarze Handschuhe, gemusterte Jacke mit Aufnäher oder Aufdruck am linken Oberarm, Kapuze, Jeans, Sportschuhe

Das Fahrzeug kann wie folgt beschrieben werden:

VW T3-Camper mit Hochdach, zweifarbig (eine Farbe weiß)

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Dieselstraße (Unterschleißheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

614. Sexuelle Belästigung – Maxvorstadt

Am Sonntag, 26.04.2026, gegen 15:00 Uhr, arbeitete eine 22-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis Dachau in einem Café in der Maxvorstadt, als ein bis Dato unbekannter Gast sie unvermittelt oberhalb der Bekleidung am Gesäß berührte.

Eine ebenfalls anwesende Besucherin des Cafés sah dies und sprach den unbekannten Täter darauf an. Dieser verließ daraufhin das Café.

Ca. zwei Stunden später kehrte der unbekannte Täter wieder zum Lokal zurück. Eine Mitarbeiterin erkannte ihn wieder und verständigte den Polizeinotruf 110. Eine Streife konnte den Tatverdächtigen vor Ort antreffen. Es handelt sich um einen 53-Jährigen mit slowakischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Er wurde einer erkennungsdienstlichen Maßnahme unterzogen, wegen der sexuellen Belästigung angezeigt und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

615. Brand in Berufsschule – Riem

Am Freitag, 24.04.2026, im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 20:05 Uhr, entstand ein Brand in einer Berufsschule in Riem. Um 20:05 Uhr löste diesbezüglich eine Brandmeldeanlage einen Alarm im Gebäude aus. Daraufhin wurden die Berufsfeuerwehr München sowie eine Polizeistreife zu dem Gebäude geschickt.

Dort konnte ein Brand in einem Herren-WC im ersten Obergeschoss festgestellt werden. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Dabei ergab sich der Verdacht auf eine vorsätzliche Brandlegung durch einen bislang unbekannten Täter.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Astrid-Lindgren-Straße, der Willy-Brandt-Allee oder des De-Gasperi-Bogens (Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

616. Fußgänger stürzt auf Rolltreppe und wird tödlich verletzt – Laim

Am Freitag, 24.04.2026, gegen 11:50 Uhr, befand sich ein 88-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München auf einer Rolltreppe am U-Bahnhof Laimer Platz.

Er kam auf der Rolltreppe ohne Fremdeinwirkung zu Sturz und verletzte sich dabei schwer.

Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Sonntag, 26.04.2026 letztlich aufgrund seiner durch den Sturz erlittenen Verletzungen verstarb.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

617. Radfahrer stürzt; eine Person verletzt – Freiham

Am Sonntag, 26.04.2026, gegen 12:15 Uhr, befuhr ein 89-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München als Radfahrer den Geh- und Radweg an der Kreuzung Bodenseestraße / Sportlerweg.

Aus bislang unbekannten Gründen kam der 89-Jährige, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, zu Sturz und erlitt eine Kopfverletzung.

Er wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

618. Person prallt gegen Fahrgeschäft und wird schwer verletzt – Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Am Samstag, 25.04.2026, gegen 23:15 Uhr, befand sich eine 23-Jährige mit österreichischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Österreich im Bereich eines Fahrgeschäftes auf dem gerade auf der Theresienwiese stattfindenden Frühlingsfest.

Sie prallte ohne Fremdeinwirkung gegen eine Gondel des im Betrieb befindlichen Fahrgeschäftes. Nach dem Aufprall wurde sie mehrere Meter von dem Fahrgeschäft mitgezogen, bevor sie schwer verletzt am Boden liegen blieb.

Sie wurde nach Erstversorgung durch die eintreffenden Rettungskräfte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sie war augenscheinlich erheblich alkoholisiert.

Andere Personen kamen nicht zu Schaden.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum auf dem Frühlingsfest auf der Theresienwiese im Bereich des Fahrgeschäftes „Breakdance“ Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

619. Täterfestnahme nach Diebstahl aus Kraftfahrzeug – Altstadt

Am Sonntag, 26.04.2026, gegen 03:00 Uhr, konnte ein 30-Jähriger mit kroatischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Erding beobachten, wie in einer Tiefgarage eine männliche Person mit mehreren Taschen von einem Pkw mit eingeschlagener Scheibe weglief. Daraufhin verständigte der 30-Jährige den Polizeinotruf und beobachtete, wie sich der Mann mit einem Taxi vom Tatort entfernte.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das betreffende Taxi durch Polizeikräfte einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei wurde ein 27-Jähriger mit italienischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland festgestellt und festgenommen.

Aus dem Fahrzeug wurden Kosmetikartikel, Kleidungsstücke und ein elektronisches Gerät im Gesamtwert eines vierstelligen Eurobetrags entwendet. Das Diebesgut konnte dem Fahrzeugeigentümer wieder ausgehändigt werden. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich ebenfalls auf einen vierstelligen Eurobetrag.

Der 27-Jährige wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

620. Rauchentwicklung in einer Wohnung – Neuhausen

Am Sonntag, 26.04.2026, gegen 23.30 Uhr, kam es zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus.

Zum Zeitpunkt des Geschehens befanden sich die 34-jährige Wohnungsinhaberin mit marokkanischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München und ihre 4-jährigen Tochter in der betreffenden Wohnung.

Als die 34-Jährige die Rauchentwicklung bemerkte, flüchtete sie zusammen mit dem zuvor bereits schlafenden Mädchen aus der Wohnung und verständigte die Feuerwehr.

Da es zu keinem Brand kam, mussten die Räumlichkeiten durch die Berufsfeuerwehr München lediglich gelüftet werden. Weitere Wohnungen in dem Gebäude wurden durch die Rauchentwicklung nicht betroffen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde die Rauchentwicklung im Zusammenhang mit dem Küchenherd ausgelöst.

Die 34-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihre Tochter blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Eurobetrag.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

621. Auslobung zu politisch motivierter Sachbeschädigung – Maxvorstadt

- siehe Medieninformation vom 10.04.26, Nr. 514

- Plakat

Wie bereits berichtet, teilte am Freitag, 10.04.2026, gegen 00:45 Uhr, ein Anwohner der Polizei drei laute Knallgeräusche im Bereich der Heßstraße mit.

Vor Ort konnte die hinzugerufene Polizei an einem israelischen Restaurant drei Beschädigungen an Schaufensterscheiben feststellen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach möglichen Tätern führte damals nicht zur Ergreifung der Täter.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Schaufensterscheiben des Restaurants durch Sprengsätze zerstört bzw. beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde damals niemand.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt.

Da ein antisemitisches Motiv nahe liegt, hatten das Kriminalfachdezernat 4 der Münchner Kriminalpolizei sowie die Generalstaatsanwaltschaft München – Der Zentrale Antisemitismusbeauftragte der Bayerischen Justiz - die weiteren Ermittlungen übernommen.

Auslobung:

Für Hinweise, die zur Klärung der Tat oder zur Ergreifung der Täter führen, hat das Bayerische Landeskriminalamt mittlerweile eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt, deren Zuerkennung unter Ausschluss des Rechtsweges erfolgt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Heßstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.