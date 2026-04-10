514. Politisch motivierte Sachbeschädigung – Maxvorstadt

Am Freitag, 10.04.2026, gegen 00:45 Uhr, teilte ein Anwohner der Polizei drei laute Knallgeräusche im Bereich der Heßstraße mit.

Die ersten eintreffenden Streifen stellten an einem israelischen Restaurant drei Beschädigungen in den Schaufensterscheiben fest. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach möglichen Tatverdächtigen brachte keine neuen Erkenntnisse.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Schaufensterscheiben gewaltsam beschädigt und pyrotechnische Gegenstände in das Restaurant geworfen. Um welche Art es sich dabei handelte ist Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei geht derzeit von einem antisemitischen Motiv aus.

Das Kriminalfachdezernat 4 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen vor Ort übernommen.

515. Verkehrsunfall; Linienbus muss Schnellbremsung einleiten; ein Pkw flüchtig – Sendling-Westpark

Am Donnerstag, 09.04.2026 gegen 12.40 Uhr, befuhr ein 47-jähriger deutscher Busfahrer mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Linienbus die Garmischer Straße in Richtung Donnersberger Brücke.

Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw in gleicher Richtung links neben dem Bus.

An der Kreuzung zum Landaubogen, beabsichtigte der Linienbusfahrer, die Kreuzung geradeaus auf dem zweiten von vier Fahrstreifen zu überqueren. Der Pkw hingegen bog nach rechts in den Landaubogen ab und schnitt dabei den Fahrstreifen des Busses.

Durch die Einleitung einer Schnellbremsung des Linienbusses konnte ein Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen verhindert werden. Hierbei stürzten zwei Fahrgäste des Linienbusses im Alter von 37 und 4 Jahren und wurden dadurch leicht verletzt. Sie wurden zur ambulanten Versorgung durch einen Rettungswagen in ein Münchner Krankenhaus verbracht.

Der Pkw setzt seine Fahrt ohne Anzuhalten fort.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zum Kennzeichen des unbekannten Pkw oder Personen, die verletzt wurden, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

516. Größerer Polizeieinsatz – Ramersdorf

Am Donnerstag, 09.04.2026, gegen 18:00 Uhr, erhielt der Polizeinotruf 110 die Mitteilung über eine verdächtige Person. Demnach habe eine unbekannte Frau in einer U-Bahn der Linie U2 mit einem Messer hantiert. Ein größerer Polizeieinsatz war die Folge.

Die U-Bahn wurde am Karl-Preis-Platz gestoppt und anschließend nach der verdächtigen Person abgesucht. Dabei ging unter anderem eine Gruppe eines Unterstützungskommandos in Schutzausrüstung durch die U-Bahn, konnte die Person jedoch nicht lokalisieren. Da sich zu dieser Zeit zahlreiche Fahrgäste in dem Zug und auf dem Bahnsteig befanden, konnte auch auf den Videokameras keine entsprechende Person festgestellt werden. Eine Befragung des ursprünglichen Anrufers ergab keine neuen Erkenntnisse.

Da keine Hinweise auf strafbares Handeln vorlagen, wurde der Polizeieinsatz kurz darauf beendet. Es wurde niemand verletzt. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand ebenso nicht.

517. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl eines E-Scooters und Widerstand gegen Polizeibeamte; zwei Personen verletzt – Obergiesing

Am Donnerstag, 09.04.2026, gegen 10:30 Uhr, stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion 23 (Giesing) einen 41-jährigen griechischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland fest, welcher einen E-Scooter schob und währenddessen ein Bier trank. Um eine mögliche Trunkenheitsfahrt zu verhindern sollte er einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser versuchte sich der 41-Jährige zu entziehen und musste durch die eingesetzten Polizeibeamten festgehalten werden, woraufhin er sich losriss und mit dem E-Scooter flüchtete. Nach kurzer Zeit konnte der 41-Jährige von den Polizeibeamten gestoppt, zu Boden gebracht und gefesselt werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung des 41-Jährigen wurden sowohl mehrere Einhandmesser als auch ein Elektroschocker aufgefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Bei der Überprüfung des Kennzeichens und des E-Scooters wurde festgestellt, dass das Kennzeichen auf einen anderen E-Scooter zugelassen ist. Zudem konnte der 41-Jährige keine plausiblen Angeben zur Herkunft des genutzten E-Scooters machen, weshalb auch dieser sichergestellt wurde. Da der 41-Jährige angab Betäubungsmittel konsumiert zu haben und auch entsprechende Ausfallerscheinungen hatte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Durch den Widerstand wurden beide Polizeibeamte leicht verletzt, waren jedoch weiterhin dienstfähig.

Der 41-Jährige wurde u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Diebstahl und einem Vergehen gegen das Waffengesetz angezeigt und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

518. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach einem Einbruch in ein Kellerabteil – Trudering

Am Freitag, 10.04.2026, gegen 01.00 Uhr, konnte ein 50-jähriger Pole mit Wohnsitz in München eine ihm nicht bekannte männliche Person im Gemeinschaftskeller des Mehrfamilienhauses antreffen. Außerdem konnte der 50-Jährige feststellen, dass die Zugangstür zu seinem Kellerabteil aufgebogen war und sich darin eine weitere männliche Person befand. Sodann informierte er den Polizeinotruf 110 und hielt die beiden Personen bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest.

Diese konnte die beiden männlichen Personen bei denen es sich um einen 17-jährigen Deutschen und einen 17-jährigen Italiener, jeweils mit Wohnsitz in München, handelt, vorläufig festnehmen.

Sie wurden wegen des Einbruchs in den Keller angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 53.