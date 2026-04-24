PLEINTING, LKR. PASSAU. Am Donnerstag (23.04.2026) gegen 19:00 Uhr geriet ein Dachstuhl eines Wohnanwesens in Brand. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Bezugsmeldung: Niederbayern: Dachstuhlbrand in Vilshofen an der Donau

Gegen 19:00 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle eine Rauchentwicklung an einem Wohnanwesen mitgeteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Da sich die Bewohner zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Haus befanden, bestand keine Gefahr für Personen.

Im Zuge erster Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass sich kurz vor Brandausbruch ein 16-Jähriger gemeinsam mit zwei befreundeten Personen im Alter von 17 und 16 Jahren im Gebäude aufgehalten hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen hantierte der 16-Jährige hierbei mit Feuer und verursachte dadurch einen Brand. Anschließend entfernten sich alle drei Jugendlichen vom Tatort. Der Brand wurde schließlich durch den 17-Jährigen sowie dessen Vater gemeldet.

Gegen 22.30 Uhr konnte das Feuer durch die eingesetzten Feuerwehren gelöscht werden.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 24.04.2026, 14:00 Uhr