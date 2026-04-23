PLEINTING, LKR. PASSAU. Aus bislang unbekannten Gründen geriet am 23.04.26, gegen 19:30 Uhr, ein Dachstuhl eines Wohnanwesens in Brand. Personen waren nicht in Gefahr. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Derzeit finden Löscharbeiten der alarmierten Feuerwehren statt.

Zu Brandursache kann bislang keine Aussage gemacht werden. Aufgrund des noch laufenden Einsatzes kann keine Einschätzung zum entstandenen Schaden getroffen werden. Nach polizeilichem Erstzugriff durch Kräfte der PI Vilshofen/Donau wird die weitere Sachbearbeitung, insbesondere zur Ermittlung der noch unbekannten Brandursache, der KPI Passau übertragen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Unnasch, PHK, Tel. 09421/868-1410.

Veröffentlicht am 23.04.2026, 20:40 Uhr