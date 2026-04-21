574. Versuchte schwere Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus – Unterschleißheim

Am Freitag, 17.04.2026, gegen 16:50 Uhr, stellten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Unterschleißheim das Signal eines akustischen Rauchmelders sowie Brandgeruch aus einer Nachbarwohnung fest und verständigten die Rettungsleitstelle.

Die am Einsatzort eintreffenden Einsatzkräfte konnten in der betreffenden Wohnung einen 14-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München antreffen. Der 14-Jährige hatte im Badezimmer der Wohnung diverse Gegenstände und Mobiliar in Brand gesetzt.

Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim schnell gelöscht werden. Eine Evakuierung des Gebäudes war nicht erforderlich.

Durch den Brand wurde keine Person verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Der 14-Jährige wurde einem Erziehungsberechtigten übergeben und wegen versuchter schwerer Brandstiftung angezeigt.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

575. Vorsätzliche Brandstiftung im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses – Obergiesing

Am Donnerstag, 16.04.2026, gegen 12:30 Uhr, stellte eine Anwohnerin eine Rauchentwicklung im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses fest, woraufhin sie über die Notrufnummer 112 die Feuerwehr verständigte.

Die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr stellten unterhalb der Kellertreppe brennenden Unrat fest. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Ein Anwohner, welcher noch vor Eintreffen der Rettungskräfte zu Fuß über das Treppenhaus das Haus verließ, erlitt durch den Brand eine leichte Rauchgasintoxikation.

Bei dem Brand entstand nach erster Einschätzung ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Nach aktuellem Ermittlungsstand konnte ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden, weshalb aktuell durch das Kommissariat 13 Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der schweren Brandstiftung geführt werden.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des St.-Quirin-Platzes, der Tegernseer Landstraße (Höhe Gufidauner Straße), Gufidauner Straße, Fromundstraße, Landfriedstraße, Rotbuchenstraße

Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

576. Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Fahrrad – Messestadt Riem

Am Montag, 20.04.2026, gegen 14:35 Uhr, befuhr eine bislang unbekannte männliche Person mit einem E-Scooter verbotswidrig den südlichen Gehweg der Willy-Brandt-Allee in unbekannte Richtung.

Zeitgleich befuhr ein 21-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München als Fahrradfahrer ebenfalls verbotswidrig den Gehweg in östliche Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 16 stürzte der 21-Jährige aus bislang unbekannter Ursache und wurde dabei schwer verletzt.

Der unbekannte E-Scooter-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle.

Eine auf den Sturz aufmerksam gewordene Anwohnerin verständigte den Notruf. Der 21-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ist nicht bekannt, ob es zwischen den Verkehrsteilnehmern zu einem Zusammenstoß kam, der Sturz aus einem Ausweichmanöver resultiert oder der 21-Jährige alleinbeteiligt stürzte. Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

Der unbekannte E-Scooter-Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca.16 Jahre alt, lockige Haare; schwarzer Kapuzenpullover

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

577. Sturz ins Gleisbett; eine Person tödlich verletzt – Schwabing-West

Am Montag, 20.04.2026, gegen 17:15 Uhr, stürzte ein 47-Jähriger mit indischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München ohne Fremdeinwirkung in das Gleisbett der U-Bahnlinie 6 am U-Bahnhof „Nordfriedhof“.

Zeitgleich fuhr eine U-Bahn der Linie U6 in den Bahnhof ein. Eine sofort eingeleitete Gefahrenbremsung konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei wurde der 47-Jährige tödlich verletzt.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

578. Festnahme eines Tatverdächtigen nach gefährlicher Körperverletzung – Untergiesing-Harlaching

Am Montag, 20.04.2026, gegen 16:15 Uhr, wurde der Notruf der Polizei über eine Bedrohung mit einem Messer in einem Verkaufsladen verständigt. Sofort wurde eine Vielzahl von Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort geschickt.

Es stellte sich heraus, dass ein 40-jähriger Angestellter vom 56-jährigen Inhaber, beide mit türkischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz in München, gekündigt wurde. Deswegen entstand ein Streitgespräch zwischen den Beteiligten, infolge dessen der 40-Jährige den 56-Jährigen mit einem Messer bedrohte. Daraufhin verließ der 40-Jährige das Geschäft.

Ca. eine Stunde später wurde erneut der Notruf der Polizei verständigt, dass sich der 40-Jährige wieder im Geschäft befand und ein Messer mit sich führte. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 40-Jährigen und dem 56-Jährigen, bei der sich der 56-Jährige leichte Schnittverletzungen an der Hand zuzog.

Der 40-Jährige flüchtete erneut vor dem Eintreffen der verständigten Polizei, konnte aber im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung angetroffen und festgenommen werden. Er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung angezeigt und nach der Anzeigenerstattung entlassen.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

579. Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt – Ramersdorf-Perlach

-siehe Medieninformation vom 21.10.2025, Nr. 1715

Wie bereits berichtet, wurde am Sonntag, 19.10.2025, gegen 13:50 Uhr, ein 49-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, erkennbar als ein Anhänger des TSV 1860 München, und zwei Begleiter im U-Bahnhof Karl-Preis-Platz von fünf bis dato unbekannten Tätern angegriffen. Dabei wurde der 49-Jährige geschlagen und getreten, bevor die Täter seinen am Hals getragenen Fanschal entrissen. Der Mann wurde dabei verletzt.

Das Kommissariat 23 der Münchner Kriminalpolizei hatte dazu die Ermittlungen übernommen.

Im Zuge dessen konnten zwei der Täter identifiziert und am Dienstag, 21.10.2025, vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich dabei um zwei 18-Jährige, beide mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München. Sie wurden wegen des Raubes und der gefährlichen Körperverletzung angezeigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder entlassen.

Bislang führten die polizeilichen Ermittlungen jedoch nicht zur Ergreifung der drei weiteren, unbekannten Täter, weshalb nun durch das Amtsgericht München und auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen wurde.

Die Ermittlungen werden weiterhin vom Kommissariat 23 geführt.

Eine Täterbeschreibung und Bilder der Täter sind unter folgendem LINK abrufbar:

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich U-Bahnhof Karl-Preis-Platz (Ramersdorf-Perlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Wer kennt die abgebildete Person?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.