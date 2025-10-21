1715. Gefährliche Körperverletzung – Ramersdorf-Perlach

Am Sonntag, 19.10.2025, befanden sich gegen 13:50 Uhr, ein Anhänger des TSV 1860 München und zwei Begleiter im U-Bahnhof Karl-Preis-Platz. Dort trafen die drei auf mehrere bislang unbekannte Personen. Die unbekannten Täter drängten den Anhänger des TSV 1860 München zurück und schlugen diesen anschließend bis er zu Boden ging. Die Tätergruppe schlug und trat den Mann, während er am Boden lag. Dabei zielten die Tritte sowohl gegen den Oberkörper und auch gegen den Kopf des Mannes.

Während dieser auf dem Boden lag, wurde ihm sein am Hals getragener Fanschal entrissen. Anwesende Zeugen verständigten den Polizeinotruf. Bei Eintreffen der Polizeibeamten waren weder die bislang unbekannten Täter noch der Anhänger des TSV 1860 München oder seine Begleiter vor Ort.

Die unbekannten Täter wurden wegen des Raubes und der Körperverletzung angezeigt.

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 180 cm groß, 20 Jahre, schlank, kurze Haare; schwarzer Pullover mit Pufferweste; dunkelblaue Jeans, weiße Sneaker

Täter 2:

Männlich, 20 Jahre, schlank, kurze Haare mit linkem Seitenscheitel; schwarzer Hoodie mit grau/beiger Weste, schwarze Hose und dunkle Schuhe

Täter 3:

Männlich, schlank, kurze Haare; schwarzer Pullover mit weißem Logo auf der linken Brust; eine mittelblaue Jeans, weiße Sneaker mit schwarzen Details

Täter 4:

20 Jahre, schlank, kurze Haare; schwarze Winterjacke, mittelblaue Jeans, dunkle Sneaker und schwarze Handschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofes Karl-Preis-Platz (Ramersdorf-Perlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der Anhänger des TSV 1860 München, im Alter von 40-50 Jahren, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1716. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl an Kraftfahrzeug – Schwabing

Am Montag, 20.10.2025, gegen 03:15 Uhr, unterzog eine zivile Streife der Münchner Polizei ein Fahrzeug auf dem Mittleren Ring einer Verkehrskontrolle, da das Kurzzeitkennzeichen des Pkw abgelaufen war.

Der Fahrer des Toyota Pkw, ein über 80-jähriger deutscher Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, konnte bei der Kontrolle keinen Führerschein vorzeigen. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeuges konnten zudem mehrere Kraftfahrzeug-Kennzeichen sowie ein vierstelliger Bargeldbetrag aufgefunden werden.

Der über 80-Jährige wurde vorläufig festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wurde unter anderem wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Diebstahls an Kraftfahrzeug angezeigt.

Der Pkw wurde abgeschleppt und sichergestellt. Ebenso wurden die Kennzeichen sichergestellt.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1717. Gefährliche Körperverletzung – Laim

Am Dienstag, 21.10.2025, gegen 03:30 Uhr, kam es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen zwei Bewohnern einer Wohneinrichtung in Laim. Der Streit mündete in eine körperliche Auseinandersetzung, wobei ein 32-Jähriger mit ukrainischer Staatsangehörigkeit einen 26-Jährigen ebenfalls mit ukrainischer Staatsangehörigkeit zunächst würgte und mit einem Messer eine Schnittwunde am Arm zufügte. Anschließende begaben sich beide zum Ausgang der Unterkunft, wobei sie von einem Zeugen angesprochen wurden. Daraufhin entfernte sich der 32-Jährige mit einem Pkw von der Örtlichkeit.

Der Zeuge informierte den Polizeinotruf 110. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort geschickt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Tatverdächtige unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln steht. Zudem war das an dem genutzten Pkw angebrachte Kennzeichen ausgeschrieben. Außerdem besitzt der Tatverdächtige keine gültige Fahrerlaubnis.

Der 32-Jährige wurde wegen der gefährlichen Körperverletzung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol und wegen einer Urkundenfälschung angezeigt. Er wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Der 26-Jährige, der eine Schnittwunde am Arm aufwies, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 25 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1718. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl eines Mopeds – Bogenhausen

Am Montag, 20.10.2025, gegen 21:10 Uhr, teilte eine Zeugin dem Polizeinotruf 110 mit, dass auf dem Parkplatz zwischen mehreren Wohngebäuden eine Gruppe Jugendlicher an einem dort abgestellten Moped hantierten und dieses schließlich wegfuhren. Nachdem die Zeugin die Jugendlichen angesprochen hatte, entfernten sich diese vom Parkplatz. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Örtlichkeit geschickt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten zivile Einsatzkräfte ein Moped in einem Gebüsch abgestellt auffinden. Außerdem konnten sie einen Tatverdächtigen feststellen, der zu dem versteckten Leichtkraftrad zurückkehrte.

Die eingesetzten Kräfte unterzogen den Tatverdächtigen einer Personenkontrolle und nahmen ihn vorläufig fest. Es handelt sich dabei um einen 17-Jährigen mit deutscher und französischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München. Ein Erziehungsberechtigter des Jugendlichen wurde informiert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige vor Ort entlassen. Er wurde wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls angezeigt.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1719. Einbruch in Kiosk – Neuperlach

Am Samstag, 18.10.2025, zwischen 16:30 Uhr und 16:45 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine elektronische Schiebetür in das Verkaufsinnere eines Kiosks im Sperrengeschoss Nord des U- und S-Bahnhofes Neuperlach Süd.

Neben Bargeld im unteren vierstelligen Betrag entwendete er diverse Gegenstände aus dem Sortiment.

Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Seitens der Münchner Kriminalpolizei wurden vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 35-45 Jahre alt, südeuropäisches Aussehen, kräftige Statur, schwarzer Vollbart; rot- oder orangefarbene Daunenjacke mit Kapuze, schwarze Wollmütze, dunkle Jogginghose mit seitlich angebrachten weißen Streifen, weiße Schuhe.

Zeugenaufruf:

Wer hat im o.g. Zeitraum im Bereich des U- und S-Bahnhofes Neuperlach Süd, Carl-Wery-Straße und Schindlerplatz (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1720. Raub von Fußballfan-Utensilien – Hochbrück

Am Samstag, 18.10.2025, gegen 21:20 Uhr, gingen zwei 23-Jährige, ein 25-Jähriger und ein 33-Jähriger, allesamt deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, nach dem Fußballspiel FC Bayern gegen Borussia Dortmund vom Fußballstadion aus zum Park-and Ride-Parkplatz in der Daimlerstraße.

Am Parkplatz wurden die vier von einer größeren vermummten Gruppe umringt, welche nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen Fans des FC Bayern waren.

Unter Vorhalt eines Schlagrings forderten die unbekannten Täter die Herausgabe der Fanutensilien. Im weiteren Verlauf schlug einer der Täter dem 25-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Anschließend übergaben die vier Zeugen den Tätern die Fanutensilien, woraufhin die Täter flüchteten.

Die Zeugen verständigten daraufhin über den Notruf 110 die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen ergab keine weiteren Hinweise auf die Täter.

Der 25-Jährige wurde durch den Vorfall verletzt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Gruppe von ca. 15 - 20 Personen, männlich, sportliche Statur; schwarz gekleidet, rote Masken/Schals.

Einer der Täter ist ca. 180 cm groß und hatte kurz rasierte Haare.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr, im Bereich Daimlerstraße, U-Bahnhof Garching-Hochbrück und Schleißheimerstraße (Hochbrück) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1721. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Körperverletzungsdelikt und Sachbeschädigung – Oberföhring

Am Montag, 20.10.2025, gegen 07:40 Uhr, stellte eine Angestellte einer Apotheke einen zu diesem Zeitpunkt unbekannten Mann fest, welcher unerlaubterweise in den dort befindlichen Kellerräumen genächtigt hatte.

Aus bislang ungeklärten Gründen zerstörte dieser im Keller diverse Sachen, darunter einen Strom- und Sicherungskasten.

Als der Mann flüchtete, warf er einen faustgroßen Stein in Richtung der Angestellten, welcher sie knapp verfehlte. Sie verständigte daraufhin telefonisch den Notruf 110.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen der Polizei konnte der Tatverdächtige anhand der Personenbeschreibung im Nahbereich erkannt und festgenommen werden.

Es handelte sich hierbei um einen 39-jährigen serbischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Durch die Zerstörung der Gegenstände entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Die Haftfrage wird heute im Laufe des Tages durch den Ermittlungsrichter geklärt.

Gegen den 39-Jährigen wird nun unter anderem aufgrund der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie der Sachbeschädigung ermittelt.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1722. Räuberische Erpressung – Obergiesing

Am Montag, 20.10.2025, 23:55 Uhr, war ein 23-jähriger türkischer Staatsangehöriger aus München fußläufig auf der Schlierseestraße in Obergiesing unterwegs. Dort wurde er unvermittelt von drei unbekannten Tätern hinterrücks angegangen. Unter Bedrohung mittels Messer wurde von ihm die Herausgabe des Handys gefordert.

Der 23-Jährige unternahm daraufhin einen Fluchtversuch, welcher jedoch misslang. Die unbekannten Täter verfolgten und bedrohten ihn abermals mittels Messer. Im Anschluss gab der 23-Jährige Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages heraus. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Eine sofort durchgeführte polizeiliche Fahndung erbrachte keine neuen Hinweise auf die Täter.

Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, 25-30 Jahre alt, ca. 165-170 cm groß, dunkelhäutig, afrikanische Erscheinung, englische Aussprache; dunkles Kopftuch, dunkle Jacke

Täter 2:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunklerer Hauttyp, arabisches Aussehen, Schnauzbart, kurzer Vollbart; rot-schwarz kariertes Hemd

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schlierseestraße, Maxlrainstraße und Werinstraße (Obergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1723. Fahrradfahrerin weicht Fußgänger aus und stürzt – Berg am Laim

Am Dienstag, 14.10.2025, 13:30 Uhr, befuhr eine 40-jährige deutsche Fahrradfahrerin, wohnhaft in München, den Radweg der Berg-am-Laim-Straße stadteinwärts.

Zeitgleich betrat ein 43-Jähriger türkischer Fußgänger, der auch in München wohnhaft ist, an der Kreuzung Berg-am-Laim-Straße/Leuchtenbergring, den Fahrradweg.

Die 40-Jährige musste daraufhin dem Fußgänger ausweichen und stürzte dabei zu Boden. Hierbei wurde die Fahrradfahrerin schwerstverletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache wurden von der Münchner Verkehrspolizei übernommen.

1724. Kind wird von PKW erfasst und schwer verletzt – Unterschleißheim

Am Montag, 20.10.2025, 15:55 Uhr, überquerte eine 10-Jährige Deutsche aus München die Südliche Ingolstädter Straße, um den gegenüberliegenden Gehweg zu erreichen. Hierbei ging sie unmittelbar vor der Front eines haltenden Linienbusses auf die Fahrbahn. Dort fuhr zu diesem Zeitpunkt eine 18-jährige Deutsche aus dem Bereich Schwaben mit ihrem Pkw Audi.

Die 18-jährige Pkw-Führerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Schülerin wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw der 18-Jährigen entstand kein Schaden.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache wurden von der Münchner Verkehrspolizei übernommen.

1725. Einbruch in Einfamilienhaus – Neuhadern

Im Zeitraum von Dienstag, 14.10.2025, 15:30 Uhr, bis Samstag, 18.10.2025, 12:30 Uhr, verschafften sich der oder die unbekannten Täter über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt in ein Wohnhaus in Neuhadern.

Danach wurden die Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht. Letztendlich wurde Schmuck im Wert eines 5-Stelligen Betrags entwendet. Das Gebäude wurde im Anschluss über die Terassentür verlassen.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum von Dienstag, 14.10.2025, 15:30 Uhr, bis Samstag, 18.10.2025, 12:30 Uhr, im Bereich der Kruckenburgstraße, Windeckstraße und Gräfelfinger Straße (Neuhadern) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.