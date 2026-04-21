München, Amsterdam – Das Bayerische Landeskriminalamt nahm heute, 21. April 2026, unter Koordinierung des IRC Amsterdam einen Tatverdächtigen einer im Jahr 2025 in Bayern durchgeführten Geldautomatensprengung in den Niederlanden fest.

Der Tatverdächtige, ein 25-jähriger niederländischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in den Niederlanden, wird verdächtigt, sich an der Tat am 18. Dezember 2025 in Unterpleichfeld (siehe Medieninformation Nr. 59/2025) beteiligt zu haben. Die Maßnahmen zur Festnahme erfolgten in enger Zusammenarbeit zwischen deutschen, niederländischen und weiteren europäischen Strafverfolgungsbehörden. Der Einsatz wurde durch das Projekt ISF LUMEN, ein Finanzinstrument der Europäischen Union zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität in Europa, unterstützt. Durchsuchungsmaßnahmen der Wohnung des Tatverdächtigen im Raum Amsterdam führten zur Sicherstellung von Bargeld, Betäubungsmitteln (Kokain im unteren dreistelligen Grammbereich, geringe Mengen Heroin und Crack) sowie typisch in der Geldautomatensprengerszene verwendeter Gegenstände.

Das Bayerische Landeskriminalamt führt die Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bamberg. Die Festnahme ist Ergebnis akribischer detaillierter Tatort-Spurensuche vor Ort und intensiver Ermittlungsarbeit.

Bayernweiter Rückgang der Fallzahlen

Diese Entwicklung ist nach hiesiger Einschätzung auch auf die verstärkte technische Prävention – etwa durch den Einsatz von Einfärbesystemen, umfassende Umrüstungsmaßnahmen an Geldautomaten, die enge Kooperation mit den Banken und den massiven Ermittlungs- und Kräfteeinsatzes des Bayerischen Landeskriminalamtes, der gesamten Bayerischen Polizei sowie die intensivierte internationale Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden zurückzuführen.

Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass einzelne Taten weiterhin ein erhebliches Gefährdungspotenzial für die Bevölkerung sowie für Einsatzkräfte darstellen. Geldautomatensprengungen gehen regelmäßig mit hohem Explosionsdruck und unkontrollierbaren Folgeschäden einher. Das Bayerische Landeskriminalamt wird daher die konsequente und konzentrierte Ermittlungsarbeit in diesem Deliktsfeld weiterhin mit hoher Priorität fortführen.