München, Unterpleichfeld (UFR) – Ein Geldautomat der Sparkasse Mainfranken Würzburg wurde am frühen Donnerstagmorgen in Unterpleichfeld, Landkreis Würzburg (Unterfranken), Ziel von Geldautomatensprengern.

In der Nacht auf Donnerstag, den 18. Dezember 2025, gegen 02:45 Uhr, wurde ein Geldausgabeautomat der Sparkasse Mainfranken Würzburg, An der Spielleite 1, 97294 Unterpleichfeld, mit Sprengstoff gesprengt. Nach aktuellem Erkenntnisstand handelt es sich um drei Tatverdächtige, welche nach der Tat in einem Audi, dunkelblau, Typ RS6, mit Panoramadach, zu diesem Zeitpunkt mit deutschem Kennzeichen bestückt, in südliche Richtung (Bundesstraße 19) geflüchtet sind. Bei dem gesprengten Automaten handelt es sich um eine freistehende Containervariante auf einem Parkplatz. Verletzt wurde bei der Tat, nach aktuellem Sachstand, niemand.

Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) hat die Ermittlungen übernommen. Untersuchungen des verwendeten Sprengstoffes sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut (KTI) des Bayer. Landeskriminalamtes in München stattfinden.

Zeugenaufruf:

Das Bayerische Landeskriminalamt bittet um Mithilfe und stellt folgende Fragen:

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich des Tatorts in Unterpleichfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.