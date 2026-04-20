METTEN, LKR. DEGGENDORF. Am Donnerstag (09.04.2026) gegen 13.45 Uhr wurde am Donauufer eine zunächst unbekannte, tote Person aufgefunden. Die Identität ist nun geklärt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher widerrufen.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Tote Person am Donauufer aufgefunden

Bei dem Toten handelt es sich um einen 52-Jährigen aus Regensburg, der seit Ende Februar als vermisst galt. Anhaltspunkte auf eine Gewalt- oder Fremdeinwirkung ergaben sich weiterhin nicht.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 20.04.2026, 09.00 Uhr