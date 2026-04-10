METTEN, LKR. DEGGENDORF. Am Donnerstag, den 09.04.2026, wurde am Donauufer eine tote Person aufgefunden. Die Identität ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 13:45 Uhr entdeckte ein Mitteiler am Donauufer in Metten eine leblose Person. Da keine Ausweisdokumente aufgefunden werden konnten, ist die Identität bislang noch unklar.

Derzeit wird geprüft, ob ein Zusammenhang mit einem Vermisstenfall aus Regensburg von Ende Februar besteht. Zur abschließenden Klärung sind noch weitere kriminalpolizeiliche Untersuchungen erforderlich.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen liegen keine Hinweise auf eine Fremd- oder Gewalteinwirkung vor.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffenticht: 10.04.2026, 09.00 Uhr