AMBERG. Am frühen Mittwochmorgen wurde ein 26-jähriger Deutscher in Amberg angegriffen, ausgeraubt und schwer verletzt. Die drei Tatverdächtigen kamen in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg sucht weiterhin dringend Zeugen des Vorfalls.

Wie bereits berichtet, hielt sich am 8. April gegen 02:10 Uhr ein 26-jähriger Deutscher im Bereich zwischen dem Vilstor und dem Spielplatz bei der Stadtmauer auf und trank dort ein Bier. Er wurde von drei Männern – ein 63-jähriger Algerier, ein 23-jähriger Algerier und ein 29-jähriger Tunesier – angesprochen und fragten diesen nach Zigaretten und Bier.

Als der 26-Jährige gehen wollte, griffen die drei Männer ihn gemeinschaftlich an und versuchten, Wertgegenstände aus seinen Taschen zu entwenden. Im weiteren Verlauf schlug ihm ein Angreifer mit einer Bierflasche auf dem Hinterkopf, woraufhin der 26-Jährige zu Boden ging. Auch dort wurde er weiter geschlagen und sein Mobiltelefon geraubt. Anschließend flüchteten die Männer.

Der 26-Jährige erlitt bei dem Überfall schwere Verletzungen, darunter eine Gehirnerschütterung und einen Knochenbruch im Gesicht. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Amberg die drei tatverdächtigen Männer am Bahnhof in Amberg antreffen und vorläufig festnehmen.

Sie wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg einem Haftrichter am Amtsgericht Amberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die drei Männer wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt und sucht weiterhin Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können. Wer am 8. April, gegen 2 Uhr, im Bereich des Vilstors verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg zu melden.