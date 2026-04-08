AMBERG. In den frühen Morgenstunden des Mittwochs wurde ein 26-jähriger Deutscher von drei Männern angegriffen und ausgeraubt. Die drei Tatverdächtigen wurden festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am frühen Mittwochmorgen, 8. April, gegen 02:10 Uhr, hielt sich ein 26-jähriger Deutscher im Bereich zwischen dem Vilstor und dem Spielplatz bei der Stadtmauer auf und trank dort ein Bier. Drei Männer – ein 63-jähriger Algerier, ein 23-jähriger Algerier und ein 29-jähriger Tunesier – kamen hinzu und baten den Mann um Zigaretten und Bier, die dieser mit ihnen teilte. Als der 26-Jährige anschließend gehen wollte, versuchten die Männer, ihn zum Bleiben zu bewegen. Als er sich weigerte, griffen sie ihn gemeinschaftlich an und versuchten, Wertgegenstände aus seinen Taschen zu entwenden. Nachdem sich der 26-Jährige stark wehrte, schlug ihm einer der Angreifer mit einer Bierflasche auf den Hinterkopf, woraufhin er zu Boden ging. Auch dort wurde er weiter geschlagen und sein Mobiltelefon geraubt. Anschließend flüchteten die drei Männer in unbekannte Richtung. Der Verletzte konnte selbstständig nach Hause gelangen und alarmierte von dort aus die Polizei.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte drei tatverdächtige Männer am Bahnhof in Amberg antreffen. In unmittelbarer Nähe zu den Männern fanden die Beamten der Polizeiinspektion Amberg auch das gestohlene Mobiltelefon des 26-Jährigen. Die Männer wurden vorläufig festgenommen.

Der 26-Jährige erlitt bei dem Überfall schwere Verletzungen, darunter eine Gehirnerschütterung und einen Knochenbruch im Gesicht. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Die drei Männer sollen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg im Laufe des Tages einem Haftrichter am Amtsgericht Amberg vorgeführt werden. Die Entscheidung über eine mögliche Haft steht noch aus.

Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt und sucht Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können. Wer am 8. April, gegen 2 Uhr, im Bereich des Vilstors verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg zu melden.