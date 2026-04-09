510. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Obergiesing

Am Mittwoch, 08.04.2026, gegen 13:30 Uhr, klingelten zwei bislang unbekannte Täter bei einem über 80-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München. Die Täter gaben sich als Handwerker aus und erklärten, dass sie Wasserleitungen in der Wohnung des über 80-Jährigen überprüfen müssten.

Nachdem der über 80-Jährige die beiden Täter in seine Wohnung gelassen hatte, lenkte einer der beiden den Senior gezielt ab, während der andere ein Kuvert mit Bargeld im dreistelligen Bereich entwendete.

Anschließend verabschiedeten sich die beiden Täter und entfernten sich in unbekannte Richtung. Kurz darauf bemerkte der über 80-Jährige, dass das Kuvert mit dem Bargeld fehlt und verständigte den Polizeinotruf 110.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine weiteren Hinweise auf die Täter.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 60 Jahre alt, 180 cm groß, schlank, dunkles, schütteres Haar, dunkle Augen; bekleidet mit einem braunen Oberteil und Jeans, sprach akzentfreies Deutsch

Täter 2:

Männlich, bekleidet mit einem dunklen Oberteil und Jeans, sprach akzentfreies Deutsch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Untersbergstraße, Weißenseestraße und Deisenhofener Straße (Obergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

511. Festnahme von drei Tatverdächtigen nach versuchtem Zigarettenautomatenaufbruch – Unterföhring

Am Donnerstag, 09.04.2026, gegen 02:30 Uhr, teilte ein aufmerksamer Zeuge dem Polizeinotruf 110 drei verdächtige Personen an einem Zigarettenautomaten mit. Der Zeuge gab zudem an, bereits Geräusche eines Winkelschleifers gehört zu haben.

Eine Vielzahl von Polizeistreifen begab sich zum Tatort. Dort konnten durch die Polizeibeamten frische Spuren eines Winkelschleifers an dem Zigarettenautomaten festgestellt werden.

Im Rahmen der Fahndung gelang es zudem, einen Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen. Außerdem wurde im Umfeld passendes Werkzeug aufgefunden und sichergestellt. Im weiteren Verlauf der Fahndung, bei der unter anderem auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnten schließlich zwei weiteren Tatverdächtige hinter einer Hecke festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Alle drei Tatverdächtigen im Alter von 16 Jahren, alle deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitzen in München und Landkreis München, wurden nach den polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigen übergeben.

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

512. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad; eine Person verletzt – Berg am Laim

Am Mittwoch, 08.04.2026, gegen 15.55 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München mit seinem BMW Motorrad den mittleren von drei Fahrstreifen im Leuchtenbergring-Tunnel in südlicher Fahrtrichtung.

Zur selben Zeit befuhr ein 60-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit seinem Pkw Opel den Tunnel in gleicher Richtung auf dem linken von drei Fahrstreifen. Der 29-jährige Motorradfahrer kollidierte beim Fahrstreifenwechsel auf die linke Fahrspur mit dem Opel. Durch die Kollision verkeilten sich die beiden Fahrzeuge kurzzeitig ineinander, weswegen der 29-jährige Kraftradführer einige Meter mit dem Pkw mitgezogen wurde.

Hierdurch wurde er schwer verletzt und wurde zur stationären Behandlung in ein Münchener Klinikum verbracht. Der 60-Jährige blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß leicht beschädigt, insgesamt entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen im Leuchtenbergring-Tunnel für ca. 50 Minuten gesperrt werden. Dadurch kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

513. Festnahme eines Tatverdächtigen nach mehreren Diebstählen aus Wohnungen – Milbertshofen

Am Sonntag, 05.04.2026, gegen 07:55 Uhr, nahm eine Polizeistreife im Bereich der Gertrud-Grunow-Straße einen 30-jährigen Afghanen ohne festen Wohnsitz wahr, der ihnen wegen einer vorausgegangenen Festnahme vom vergangenen Jahr (siehe Medieninformation vom 25.06.2025, Nr. 991) wegen diverser Wohnungseinbruchsdiebstähle bekannt war.

Der 30-Jährige wurde einer Personenkontrolle unterzogen und anschließend wieder entlassen. Kurze Zeit später konnten zivile Einsatzkräfte den 30-Jährigen dabei beobachten, wie er in ein nicht versperrtes Wohngebäude eindrang und sich kurze Zeit später zügig entfernte. Kurz darauf wurde der Afghane erneut kontrolliert.

Bei der Durchsuchung konnten die Polizeibeamten mehrere Hundert Euro Bargeld sowie Einweghandschuhe auffinden. Im Wohngebäude befand sich eine offenstehende Geldkassette.

Der 30-Jährige wurde wegen Diebstahl angezeigt und einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Das Kommissariat 53 führt weiterhin die Ermittlungen.