984. Staatsschutzrelevantes Delikt – Maxvorstadt

Am Dienstag, 24.06.2025, gegen 01:15 Uhr, stellten Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifenfahrt am Karolinenplatz eine mit roter Farbe beschmierte Nationalflagge fest, welche am dortigen Obelisken zuvor durch bislang unbekannte Täter angebracht wurde.

Die Flagge wurde durch die Beamten sichergestellt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verletzung von Flaggen und Hoheitsabzeichen ausländischer Staaten eingeleitet.

Das Kommissariat 43 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich am Karolinenplatz, der Brienner Straße und der Barer Straße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

985. Staatsschutzrelevantes Delikt – Altstadt

Am Montag, 23.06.2025, gegen 10:40 Uhr, beobachtete ein Zeuge eine Frau, wie sie ein Handzeichen mit Bezug zum Nationalsozialismus in Richtung Synagoge zeigte.

Der Zeuge informierte daraufhin telefonisch die Polizei.

Bei der Tatverdächtigen handelte es sich um eine 48-Jährige mit Wohnsitz in München. Sie wurde nach den polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen. Gegen Sie wird aufgrund der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Das Kommissariat 44 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

986. Verkehrsunfall zwischen Polizei-Streifenwagen und Motorrad; eine Person verletzt – Taufkirchen

Am Dienstag, 24.06.2025, gegen 16:15 Uhr, bemerkten zwei Polizeibeamte, ein 29-Jähriger und eine 22-Jährige, im Rahmen ihrer Streifenfahrt in Unterhaching einen Motorradfahrer, welcher sein Kraftrad, Milwaukee, ohne Kennzeichen führte.

Als die Polizisten den Motorradfahrer mittels Anhaltesignalen kontrollieren wollten, beschleunigte der Motorradfahrer sein Kraftrad, um sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Der 29-jährige Fahrzeugführer nahm die Nachfahrt unter Einsatz von Blaulicht, Martinshorn und des Außenlautsprechers auf.

Diese Nachfahrt zog sich über mehrere Kilometer durch die Ortsgebiete Unterhaching und Taufkirchen. Am Winninger Weg, welcher nur für Zufußgehende und Radfahrende freigegeben ist, stürzte der Motorradfahrer an der Einmündung zum Wölflschneiderweg und blieb auf der Wiese liegen.

Der 29-jährige Polizist konnte dem auf dem Boden liegenden Motorradfahrer ausweichen, fuhr stattdessen aber gegen einen Baum.

Anschließend wurde der Motorradfahrer festgenommen. Es handelte sich dabei um einen 27-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Der 27-Jährige wurde verletzt und vor Ort durch den hinzugezogenen Rettungsdienst untersucht. Die Polizeibeamten wurden nicht verletzt und waren weiterhin dienstfähig.

An beiden Fahrzeugen sowie am Baum entstand jeweils ein Sachschaden.

Im weiteren Verlauf erhärtete sich der Verdacht, dass der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er wurde zur Blutentnahme in ein Institut für Rechtsmedizin gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er von dort aus entlassen.

Der 27-Jährige wurde unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

987. Elektrorollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle – Ludwigsvorstadt

Am Montag, 23.06.2025, gegen 23:55 Uhr, stellte eine Polizeistreife auf der Lindwurmstraße einen Elektroroller fest. Auf dem Roller befanden sich zwei Personen. Als die Polizeibeamten den Roller einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, beschleunigte der Fahrer das Fahrzeug erheblich und flüchtete in Richtung Goetheplatz.

Im weiteren Verlauf fuhr der Rollerfahrer über die Häberlstraße in Richtung Kapuzinerstraße. Als er versuchte in die Waltherstraße einzubiegen, kam der Rollerfahrer mit seinem Sozius in der Kurvenfahrt zu Sturz. Nach dem Sturz flüchteten beide zu Fuß und entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle. Beide Personen trugen Motorradhelme, die sie vor Ort zurückließen. Vom äußeren Anschein her war der Fahrer männlich und die Sozia weiblich.

Aufgrund des Sturzgeschehens ist von mindestens leichten Verletzungen auszugehen.

An dem Roller entstand leichter Sachschaden.

Der Roller wurde nach erfolgter Unfallaufnahme der Mietfirma übergeben.

Es wurde eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, bzw. der Flucht des Motorrollers, machen können, insbesondere Zeugen, mit denen das Kleinkraftrad beinahe kollidiert wäre, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

988. Räuberische Erpressung – Altstadt

Am Dienstag, 24.06.2025, gegen 13:00 Uhr, wurde ein 25-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg auf der Rolltreppe am U-Bahn-Aufgang zum Sendlinger-Tor-Platz von einem ihm unbekannten Mann angesprochen. Im Verlauf des Gespräches teilte dieser dem 25-Jährigen mit, dass er eine Pistole mit sich führt und forderte Bargeld. Gleichzeitig hielt er einen unbekannten Gegenstand an den Oberkörper des 25-Jährigen. Dadurch eingeschüchtert händigte dieser Bargeld an den unbekannten Täter aus, welcher im Anschluss flüchtete.

Der 25-Jährige verständigte umgehend die Polizei. Sofort wurden mehrere Einsatzkräfte an die Einsatzörtlichkeit geschickt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte in der Nähe ein 28-Jähriger mit guineischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland, auf den die Täterbeschreibung zutraf, festgestellt werden. Bei der Überprüfung des 28-Jährigen stellte sich heraus, dass er mit einem Strafvollstreckungshaftbefehl, ausgestellt vom Amtsgericht München, gesucht wird.

Der Tatverdächtige wurde daraufhin festgenommen und wird in Bezug auf die aktuelle Tat dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Der 25-Jährige wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21.

989. Politisch motivierte Schmierschriften – Sendling

Im Zeitraum von Donnerstag, 19.06.2025, 20:00 Uhr, bis Freitag, 20.06.2025, 10:00 Uhr, brachten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter an der Fassade eines mehrstöckigen Mehrfamilienhauses mit schwarzer Farbe eine Schmierschrift mit abwertendem Inhalt in Bezug auf den Polizeiberuf an. Die Größe der Schmierschrift beträgt etwa 2m x 10 m.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 43 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum zwischen Donnerstag, 19.06.2025, 20:00 Uhr, und Freitag, 20.06.2025, 10:00 Uhr, im Bereich der Implerstraße, Lindwurmstraße und Schmied-Kochel-Straße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen

990. Brandfall – Bogenhausen

Am Dienstag, 24.06.2025, gegen 14:10 Uhr, wurde die Polizei über einen Brand auf einer Baustelle in Bogenhausen informiert. Daraufhin wurden mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit gesendet. Vor Ort wurden Verkehrssperren eingerichtet.

Aus bislang ungeklärten Gründen war eine Grube auf der Baustelle in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen.

Es wurden keine Personen verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen sechsstelligen Betrag.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, übernommen.

991. Festnahme eines Tatverdächtigen nach mehreren Diebstählen aus Wohnungen – Milbertshofen

Am Montag, 23.06.2025, gegen 23:00 Uhr, verständigte ein 36-Jähriger mit Wohnsitz in München die Polizei und teilte mit, dass sich eine unbekannte männliche Person auf seinem Grundstück aufhält. Umgehend wurden mehrere Einsatzkräfte zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Als der Tatverdächtige den Mitteiler bemerkte, flüchtete er.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte im näheren Bereich eine männliche Person festgestellt werden, auf den die Täterbeschreibung zutraf.

Bei dessen Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei ihm um einem 29-jährigen Afghanen handelt. Bei einer anschließenden Durchsuchung seines Zimmers in einer Unterkunft verdichten sich die Hinweise, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen seit längerer Zeit gesuchten Täter handelt, der im Bereich Milbertshofen seit Mitte September 2024, über geöffnete Balkon- und Terrassentüren Wohnungen betritt und dort Diebstähle verübt.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Das Kommissariat 53 führt weiterhin die Ermittlungen