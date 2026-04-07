GEISELHÖRING, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Ostermontag, 06.04.2026, gegen 04.10 Uhr kam es zu einem Dachstuhl eines Wohnhauses in der Franz-Xaver-Feichtmayr-Straße Feuer, der sich zu einem Vollbrand ausweitete.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Dachstuhlbrand in Geiselhöring

Bei einer heutigen (07.04.2026) Brandortbegehung durch Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Straubing konnten zum jeztigen Stand der Ermittlungen keine Hinweise auf eine Brandlegung festgestellt werden. Derzeit liegt ein technischer Defekt im Bereich des Daches nahe.

Aufgrund des Brandes wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 250.000 Euro.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 07.04.2026, 15.40 Uhr