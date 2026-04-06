GEISELHÖRING, LKR. STRAUBING-BOGEN. Aus bislang noch unbekannter Ursache fing am Ostermontag, 06.04.2026, gegen 04:10 Uhr der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Franz-Xaver-Feichtmayr-Straße Feuer, der sich zu einem Vollbrand ausweitete.

Nach ersten Erkenntnissen konnten alle Bewohner das Objekt rechtzeitig und unverletzt verlassen. Der Sachschaden dürfte sich mindestens im unteren sechsstelligen Eurobereich bewegen. Derzeit läuft der Löscheinsatz eines Großaufgebots der umliegenden Feuerwehr auf Hochtouren.

Der polizeiliche Erstzugriff wird durch Kräfte der PI Straubing geleistet.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Fischer, EPHK, LEZ, Tel.: 09421/868-1410

Veröffentlicht am 06.04.2026, 04:40 Uhr