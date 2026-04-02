PRACKENBACH, OBERVIECHTAFELL, LKR. REGEN. Heute Morgen (01.04.2026) kam es zum Vollbrand einer Schreinerei in Oberviechtafell.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Brand einer Schreinerei

Gegen 11.00 Uhr konnten die direkten Löscharbeiten beendet werden. Nachlöscharbeiten werden aber bis in den Nachmittag hinein noch andauern.

Weiterhin wurden bislang keine Personen verletzt. Ersten Schätzungen nach ist ein Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro entstanden.

Die Kriminalpolizei ist in die Ermittlungen zum Brandfall miteingebunden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, eine Brandortbegehung vorerst nicht möglich.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 02.04.2026, 12.05 Uhr