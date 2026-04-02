PRACKENBACH, OBERVIECHTAFELL, LKR. REGEN. Heute (02.04.2026) gegen 07.15 Uhr kam es zum Brand einer Schreinerei in Oberviechtafell. Die Löscharbeiten dauern an.

Der Brand der Schreinerei wurde von Anwohnern gegen 07.15 Uhr bemerkt und der Integrierten Leitstelle gemeldet. Das einstöckige Gebäude steht im Vollbrand, die umliegenden Feuerwehren sind derzeit noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Beamte der Polizeiinspektion Viechtach sind vor Ort.

Bislang wurden keine Personen verletzt. Der Einsatz dauert an.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 02.04.2026, 09.00 Uhr