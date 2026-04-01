PASSAU. Heute gegen 07.40 Uhr kam es an der Staatsstraße 2125 auf Höhe Stelzlhof zu einem Polizeieinsatz, da sich ein Mann in psychischem Ausnahmezustand am Geländer befand. Die Person konnte knapp zwei Stunden später gesichert werden.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Aktueller Polizeieinsatz in Passau

Der Mann begab sich gegen 09.45 Uhr über das Geländer und konnte dort von Einsatzkräften gesichert werden. In Absprache mit der Stadt Passau wurde der Mann im Anschluss in eine Fachklinik eingeliefert.

Die Verkehrssperren sind aufgehoben.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 01.04.2026, 09.55 Uhr