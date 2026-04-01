PASSAU. Derzeit kommt es in Passau an der Staatsstraße 2125 zu einem Polizeieinsatz.

Gegen 07.40 Uhr teilten Passanten eine Person mit, die am Geländer an der St2125 auf Höhe Stelzlhof stehen und sich verdächtig verhalten soll. Durch eingesetzte Streifen der Polizeiinspektion Passau konnten der Mann, der sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, festgestellt werden. Spezialkräfte sind angefordert. Ebenso unterstützt vor Ort die Wasserschutzpolizei sowie die Feuerwehr.

Die Staatsstraße ist aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Wir bitten den Bereich weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 01.04.2026, 08.42 Uhr