FURTH IM WALD, LKR. CHAM. Nach dem Sturz einer 89-jährigen Frau am Montag, den 23. März, gegen 09:08 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Von-Müller-Straße 8 dauern die Ermittlungen weiterhin an. Die Seniorin wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die 89-Jährige ist am 26. März verstorben. Aufgrund der bislang unklaren Todesursache wird im Laufe der kommenden Woche eine Obduktion durchgeführt. Zwischenzeitlich wurde die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg in die Ermittlungen eingebunden. Durch diese wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Leichnam durchgeführt.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten insbesondere durch die Sicherstellung des Rollators sowie der Bekleidung der verletzten Person mehrere Spuren gesichert werden. Diese wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg an das Bayerisches Landeskriminalamt übermittelt und werden dort aktuell ausgewertet. Ergebnisse liegen derzeit noch nicht vor. Zusätzlich wurde unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Regensburg ein Gutachter hinzugezogen, der am Dienstag, den 24. März, versuchte, das Sturzgeschehen zu rekonstruieren. Die Ermittlungen werden weiterhin in alle Richtungen geführt. Nach derzeitigem Stand weisen die gesicherten Spuren auch auf die Möglichkeit hin, dass es zu einem Anstoß durch ein Fahrzeug gekommen sein könnte. Eine konkrete Bestätigung oder Eingrenzung eines möglichen Verkehrsunfalls ist jedoch bislang nicht erfolgt.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht wird insbesondere eine bislang unbekannte Zeugin, die eine Bäckereifachverkäuferin auf die am Boden liegende 89-jährige Frau aufmerksam gemacht hat.

Darüber hinaus werden Personen gebeten, sich zu melden, die die Seniorin am Montag, den 23. März, im Zeitraum vor, während oder nach dem Sturz um 09:08 Uhr im Bereich der Von-Müller-Straße 8 oder im näheren Umfeld gesehen haben. Die Frau war mit einem Rollator unterwegs und trug eine blaue Jeanshose, schwarze Schuhe sowie eine graue Polyester-Steppjacke.

Auch Beobachtungen zu möglichen Fahrzeugen im Bereich des Parkplatzes können für die Ermittlungen von Bedeutung sein. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Furth im Wald unter der Telefonnummer 09973/504-0 entgegen. Jeder Hinweis kann entscheidend sein!