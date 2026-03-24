FURTH IM WALD, LKR. CHAM. Am gestrigen Montag, den 23. März, kam es gegen 09:08 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Von-Müller-Straße 8 zu einem Sturzgeschehen einer 89-jährigen Frau. Die Polizeiinspektion Furth im Wald führt die Ermittlungen im Fall.

Nach bisherigem Ermittlungsstand handelt es sich bei der Verletzten um eine 89-jährige Deutsche aus Furth im Wald. Die Seniorin war zum Zeitpunkt des Vorfalls mit einem Rollator unterwegs. Die Frau wurde am Montag, den 23. März, gegen 09:08 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Von-Müller-Straße 8 in Furth im Wald von Passanten am Boden liegend aufgefunden. Diese verständigten umgehend den Rettungsdienst. Die 89-Jährige wurde durch das Sturzgeschehen schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Ableben der Person kann nach aktuellem Stand nicht ausgeschlossen werden. Die genauen Umstände, die zu dem Sturz führten, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Im Zuge der bisherigen Ermittlungen wurde bekannt, dass eine bislang unbekannte Zeugin eine im Markt beschäftigte Bäckereifachverkäuferin auf die am Boden liegende Person aufmerksam gemacht hatte.

Die bislang unbekannte Zeugin sowie weitere Personen, die am Montag, den 23. März, gegen 09:08 Uhr Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes in der Von-Müller-Straße 8 in Furth im Wald gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Furth im Wald unter der Telefonnummer 09973/504-0 in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise können für die Klärung des Sachverhalts von Bedeutung sein.