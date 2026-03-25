STEPHANSPOSCHING, LKR. DEGGENDORF. Am Sonntag (22.03.2026) kam es gegen 05.50 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Straubinger Straße. Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Bezugsmeldung: Niederbayern: Brand eines Einfamilienhauses

Der Brand brach in einem Kinderzimmer aus und breitete sich auf die angrenzenden Räume aus. Der Gesamtschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf einen mittleren sechsstelligen Eurobereich.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen und eine Brandortbegehung durchgeführt. Hierbei konnten keine Anhaltspunkte für eine strafbare Handlung festgestellt werden. Derzeit wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 25.03.2026, 15:38 Uhr