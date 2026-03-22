NIEDERBAYERN - Stephansposching, Lkr. Deggendorf. Am Sonntagmorgen gegen 05.50 Uhr bemerkte eine 30-jährige Hausbewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straubinger Straße, dass es in einem Zimmer brannte. Die 30-jährige, ihr 35-jähriger Ehemann und ihre vier Kinder (2, 5, 6 und 12 Jahre alt) konnten sich selbständig ins Freie in Sicherheit bringen. Das Feuer breitete sich auf das ganze Haus aus. Die Hausbewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit Rettungswägen in ein umliegendes Krankenhaus zur ärztlichen Versorgung gebracht. Die Feuerwehren Stephansposching, Rottersdorf, Loh-Wischlburg, Steinkirchen und Plattling löschten das Feuer komplett ab. Es entstand Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Das Wohnhaus ist aufgrund des Brandes unbewohnbar. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache werden von der Kriminalpolizei Straubing geführt.

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Veröffentlicht am Sonntag, 22.03.2026 um 09:20 Uhr