HÖRTHOF, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. In den frühen Morgenstunden des Mittwoch (25.03.2026) brach im Obergeschoss eines Wohnhauses ein Brand aus. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Bezugsmeldung: Niederbayern: Brand eines Wohnhauses

Durch den Brand, welcher gegen 03:15 Uhr ausgebrochen war, wurde nach derzeitigen Schätzungen ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Eurobereich verursacht.

Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 06:30 Uhr an.

Der 55-jährige Eigentümer des Hauses versuchte zunächst den Brand selbst zu löschen und erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung. Zur ärztlichen Behandlung wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau wurden die Ermittlungen übernommen und am heutigen Tag eine Brandortbegehung durchgeführt. Dabei ergaben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 25.03.2026, 14:25 Uhr