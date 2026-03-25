HÖTZHOF, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Aus bislang noch ungeklärter Ursache brach in den frühen Morgenstunden des Mittwoch, 25.03.2026 ein Brand im Obergeschoss eines Wohnanwesens aus, wobei eine Person leicht verletzt wurde.

Das Feuer hatte die Familie im Schlaf überrascht, die nach Brandentdeckung gegen 03:20 Uhr Feuerwehr und Polizei verständigte. Der 55-jährige Eigentümer des Objekts wurde bei einem Löschversuch leicht verletzt und später der weiteren Behandlung in einem Krankenhaus zugeführt. Die übrigen Bewohner blieben nach bisherigem Sachstand unverletzt. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge im unteren sechsstelligen Eurobereich bewegen. Zur Stunde dauern die Löscharbeiten noch an.

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Veröffentlicht am Uhr 25.03.2026, 04:35 Uhr