HUTTHURM, LKR. PASSAU. Am Montagabend (23.03.2026) kam es in einem Seniorenheim zu einem Brand, wobei vier Personen leicht verletzt wurden. Durch die Kriminalpolizeiinspektion Passau wurde heute eine Brandortbegehung durchgeführt.

Bezugsmeldung: Niederbayern: Brand in Seniorenheim – Drei Personen leicht verletzt

Durch den Brand, der im Zimmer eines 68-jährigen Bewohners ausgebrochen war, entstand in diesem Raum ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Das übrige Stockwerk wurde durch Ruß in Mitleidenschaft gezogen.

Der Gesamtsachschaden wird nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Der 68-jährige Mann, ein Pflegehelfer sowie zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt.

Durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau wurde am heutigen Tag eine Brandortbegehung durchgeführt. Als Brandursache kommt eine mögliche fahrlässige Brandstiftung sowie ein technischer Defekt in Betracht.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau geführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 24.03.2026, 13:17 Uhr