HUTTHURM (LKRS. PASSAU). Am Montagabend kam es in einem Seniorenwohnheim in Hutthurm zu einem Brand. Ein Stockwerk mit mehreren Zimmern ist dabei beschädigt worden, drei Personen wurden leicht verletzt.

Am Montag, 23.03.2026, brach gegen 21:15 Uhr ein Brand in einem Zimmer im Erdgeschoss eines Seniorenwohnheims in Hutthurm aus. Eingesetzte Rettungskräfte der Feuerwehr konnten den Brand zügig löschen. Die Bewohner des Wohnheims wurden vorübergehend evakuiert und im Nachgang in anderen Räumlichkeiten des Seniorenzentrums untergebracht.

Das gesamte Stockwerk wurde durch den Brand beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren, sechsstelligen Betrag. Durch die Rauchentwicklung wurden drei Personen leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert, darunter der 68-jährige Mann, in dessen Zimmer der Brand nach bisherigen Erkenntnissen ausgebrochen sein dürfte.

Hinweise auf die Brandursache liegen bis dato nicht vor. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich der Klärung der Brandursache, hat die Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen.

Veröffentlicht am 24.03.2026, 01:00 Uhr

Medien-Kontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, EPHK Markus Damm