414. Pressekonferenz zum Thema Sicherheit in München und Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik

- Sonderbeilage

415. Verkehrsunfall mit einem Pkw; eine Person verletzt – Moosach

Am Freitag, 20.03.2026, gegen 00:35 Uhr, fuhr ein 19-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem VW Pkw die Landshuter Allee in südliche Fahrtrichtung. In der Abfahrt zum Georg-Brauchle-Ring (westliche Fahrtrichtung) geriet der Pkw aus bislang unbekannter Ursache gegen den linksseitig angelegten Bordstein, kollidierte mit der dahinter befindlichen Leitplanke und kam anschließend auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen.

Durch den Unfall wurde der 19-Jährige verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Sowohl am Pkw als auch an der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

416. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Tötungsdelikt – Moosach

Am Donnerstag, 19.03.2026, gegen 19:30 Uhr, wurde der Münchner Polizei mitgeteilt, dass sich eine verletzte Person in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Moosach befinden soll. Beim Eintreffen der Polizei konnte die Verletzte nur noch leblos aufgefunden werden. Bei der toten Person handelte es sich um eine 31-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München. Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise vor Ort auf ein Gewaltdelikt zum Nachteil der 31‑Jährigen. In unmittelbarer Tatortnähe konnte ein 32‑jähriger Türke mit Wohnsitz in München angetroffen werden. In der Folge erhärtete sich der Tatverdacht gegen ihn so weit, dass er vorläufig festgenommen wurde. Im Bereich des Tatorts wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Außerdem wurde der Bereich durch die Feuerwehr entsprechend ausgeleuchtet.

Die Ermittlungen wurden vor Ort vom Kommissariat 11 übernommen. Nach den ersten Erkenntnissen bestand eine Vorbeziehung zwischen dem Tatverdächtigen und dem Opfer. Zum Tatablauf und -hintergrund sind noch umfangreiche weitere Ermittlungen erforderlich, weshalb zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Informationen an die Öffentlichkeit gegeben werden können. Der Tatverdächtige wird im Verlauf des heutigen Tages dem zuständigen Ermittlungsrichter zur Entscheidung über die Haftfrage vorgeführt.