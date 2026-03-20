WÖRTH A.D. ISAR, LKR. LANDSHUT, NIEDERVIEHBACH, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Nach der Festnahme von drei Wohnungseinbrechern vergangenen Donnerstag gehen die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Landshut weiter.

Bezugsmeldung: Niederbayern: Nach Wohnungseinbruch drei Tatverdächtige festgenommen

Da aufgrund der bisherigen Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich weiteres Diebesgut aus den Einbrüchen im sog. „WakeLake“ befindet, hat am Freitag, 20.03.2026, eine Tauchergruppe der Bayerischen Bereitschaftspolizei das Gewässer nach weiterem Diebesgut abgesucht.

Hierbei wurde eine Damenarmband aufgefunden. Ob diese einer Tat zugeordnet werden kann, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.