NIEDERVIEHBACH, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Donnerstag, 12.03.2026, gegen 21.00 Uhr, brachen drei Männer in ein Wohnhaus ein. Im Rahmen der Fahndung konnten Einsatzkräfte die Tatverdächtigen kurz nach der Tat festnehmen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die drei Tatverdächtigen, zwei 18-Jährige sowie ein 23-jähriger Deutscher, gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck sowie Bargeld. Anschließend verließen die Männer das Anwesen über den Garten und flüchteten.

Im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Pkw, mit dem die Tatverdächtigen geflüchtet waren, durch Einsatzkräfte angehalten werden. Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erließ das Amtsgericht Landshut Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen. Sie wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen in den Wohnungen der Tatverdächtigen wurden mehrere Gegenstände, bei denen es sich mutmaßlich um Diebesgut handelt, sowie die Mobiltelefone sichergestellt.

Der entstandene Sachschaden am Gebäude sowie der Beuteschaden belaufen sich jeweils auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut prüft im Rahmen der weiteren Ermittlungen, ob die drei Festgenommen auch für weitere Wohnungseinbrüche verantwortlich sind, die sich in den letzten Tagen im Bereich Landshut/Dingolfing ereignet haben.

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Veröffentlicht: 13.03.2026, 13:45 Uhr