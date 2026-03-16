396. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach zahlreichen Wohnungseinbrüchen – Berg am Laim, Giesing, Harlaching, Bogenhausen, Nymphenburg

- siehe Medieninformation vom 22.01.2025, Nr. 128

- siehe Medieninformation vom 09.02.2026, Nr. 224

Wie bereits berichtet kam es im Zeitraum von Samstag, 18.01.2025, gegen 10:00 Uhr, bis Dienstag, 21.01.2025, gegen 10:00 Uhr und im Zeitraum von Mittwoch, 04.02.2026, 13:45 Uhr, bis Freitag, 06.02.2026, 20:40 Uhr, zu zwei Wohnungseinbruchdiebstählen in Wohnungen in Bogenhausen.

Der oder die bis dato unbekannten Täter drangen gewaltsam in die Wohnungen ein, durchsuchten jeweils die Räume nach Wertgegenständen und flüchteten im Anschluss unter Mitnahme von Wertgegenständen in unbekannte Richtung.

In beiden Fällen führte die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen an den Tatorten durch. Zudem übernahm das Kommissariat 51 die weiteren Ermittlungen. Hierdurch war es möglich, mittlerweile drei chilenische Tatverdächtige zu identifizieren.

Auf Initiative des Kommissariats 51 konnten am Donnerstag, 05.03.2026, gegen 20:30 Uhr, die ermittelten Tatverdächtigen, im Alter von 24, 25 und 31 Jahren und ohne Wohnsitz in Deutschland, in Krefeld lokalisiert werden. Daher wurde Kontakt mit dem Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Weitere Ermittlungen der dortigen Polizei ergaben, dass die Tatverdächtigen für einen vollendeten und einen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in Düsseldorf am selben Tag verantwortlich sind. Bei der Festnahmeaktion gelang es den Tatverdächtigen zunächst mit einem Cupra Pkw und in der Folge zu Fuß zu fliehen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnten schließlich der 24- und der 25-Jährige vorläufig festgenommen werden. Dem 31-Jährigen gelang die Flucht. Im Pkw konnten durch die Polizeibeamten Wertgegenstände aus dem zuvor begangenen Einbruch in Düsseldorf sichergestellt werden. Des Weiteren konnte eine in Krefeld genutzte Unterkunft ausfindig gemacht und durchsucht werden. Dort konnten weitere Beweismittel aufgefunden werden.

Für die beiden Festgenommenen wurde die Untersuchungshaft richterlich angeordnet. Nach dem 31-Jährigen wird weiterhin gefahndet.

Mittlerweile gelang es den Ermittlern des Kommissariats 51 den Tatverdächtigen insgesamt zwölf (vollendete und versuchte) Wohnungseinbruchdiebstähle im Zeitraum von Januar 2025 bis 09.02.2026 in München zuzuordnen.

397. Raub einer Handtasche – Moosach

Am Samstag, 14.03.2026, gegen 00:15 Uhr, befand sich eine 49-jährige griechische Staatsangehörige als Fußgängerin im Bereich der Dachauer Straße und des Georg-Brauchle-Rings. Zur gleichen Zeit trat ein unbekannter Täter von hinten an die 49-Jährige heran und entriss ihr gewaltsam ihre Handtasche. In der Folge flüchtete der unbekannte Täter vom Tatort.

Die 49-Jährige wurde bei der Tat leicht verletzt.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine weiteren Hinweise auf den Täter.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 21 übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

männlich, arabisches Erscheinungsbild, ca. 25 Jahre, ca. 170 cm groß, ca. 75kg, ca. 4cm lange, dunkle, wellige Haare; schwarze Daunenjacke, schwarze Hose und Turnschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Dachauer Straße, Georg-Brauchle-Ring, Hanauer Straße und Pelkovenstraße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

398. Verkehrsunfall; eine Person verletzt – Moosach

Am Sonntag, 15.03.2026, gegen 13:00 Uhr, befuhr eine 53-jährige türkische Staatsangehörige mit Wohnsitz in München mit einem Nissan Pkw die Dachauer Straße in Richtung Max-Born-Straße. Hierbei kam sie mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem im Grünstreifen befindlichen Baum.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags.

Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

399. Brandstiftung in Mehrfamilienhaus; eine Person festgenommen – Maxvorstadt

Am Montag, 16.03.2026, gegen 00:30 Uhr, bemerkte ein Zeuge einen Brand in einem Müllraum eines Mehrfamilienhauses und verständigte deshalb den Notruf der Feuerwehr.

Da die Gefahr eines Übergreifens des Brandes auf die Wohneinheiten gegeben war, mussten alle Anwohner das Haus verlassen. Der Brand konnte durch die hinzugerufene Berufsfeuerwehr München rasch gelöscht werden und die Anwohner konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Da Hinweise auf eine Brandstiftung vorlagen, wurde umgehend eine Fahndung durch die Polizei eingeleitet. In deren Verlauf konnte ein 18-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München als Tatverdächtiger gegen 03:30 Uhr angetroffen und kontrolliert werden. Er wurde wegen der Brandstiftung angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

400. Raubdelikt auf Wettbüro – Obersendling

Am Samstag, 14.03.2026, gegen 23:15 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte Täter maskiert ein Wettbüro in Obersendling. Dort forderten sie vom allein anwesenden Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Zusätzlich verletzte einer der Täter den Angestellten sowohl mit Fußtritten als auch mit einem Faustschlag ins Gesicht.

Anschließend entnahmen die Täter den Bargeldeinsatz aus der Kasse und flüchteten zu Fuß in Richtung Boschetsrieder Straße vom Tatort.

Nachdem die Polizei verständigt worden war, wurden sofort intensive Fahndungsmaßnahmen mit vielen Polizeikräften veranlasst. Die Fahndung führte bislang nicht zur Identifizierung oder Ergreifung der Täter.

Der durch die Tat entstandene Beuteschaden kann bis dato noch nicht genau beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden vom Kommissariat 21 geführt.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 20 Jahre, ca. 180cm groß, hellhäutig, muskulöse/kräftige Statur, dunkle Augen; bekleidet mit schwarzer Cap, schwarzem Tuch oder Schal vor Mund und Nase, schwarzer Jacke, schwarzen Schuhen, weißen Handschuhen, pistolenähnlichem Gegenstand

Täter 2:

Männlich, hellhäutig, schlanke Statur; bekleidet mit schwarzer Cap, schwarzem Tuch vor Mund und Nase, schwarzer Jacke, schwarzer Hose, schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Hoffmannstraße, Boschetsrieder Straße, Gmunder Straße (Obersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.