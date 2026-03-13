PASSAU. Am Mittwoch, den 11.03.2026, gegen 14:00 Uhr, kam es in der Spitalhofstraße, Ecke Weinholzerweg, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 85-jährigen deutschen Pkw-Fahrerin und einem 63-jährigen deutschen Fußgänger. Die 85-jährige Pkw-Fahrerin wollte an der dortigen Kreuzung mit ihrem Nissan abbiegen und übersah dabei den 63-jährigen Mann, der die Straße überqueren wollte. Der Mann wurde hierbei von dem Pkw frontal erfasst.

Bezugsmeldung: Niederbayern: Fußgänger schwer verletzt

Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurde der Fußgänger umgehend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Dort erlag der 63-Jährige im Laufe des späten Donnerstag Nachmittags seinen schweren Verletzungen. Die 85-jährige Pkw-Fahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Die Polizeiinspektion Passau hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Passau ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Hinweis: Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Lkw-Fahrer, der den Unfall möglicherweise beobachtet hat. Der Lkw müsste in Richtung Stadt unterwegs gewesen sein. Zeugen oder der Lkw-Fahrer selbst werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Zeugenhinweise werden an die Polizei Passau, Tel. 0851/9511-0, erbeten.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Passau, PHM Knon, Tel.: 0851/9511-1032

Veröffentlicht. 13.03.2026, 11:30 Uhr