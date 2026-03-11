PASSAU. Am Mittwoch, den 11.03.2026, gegen 14:00 Uhr, kam es in der Spitalhofstraße, Ecke Weinholzerweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 85-jährigen Pkw-Fahrerin und einem Fußgänger.

Die 85-jährige Pkw-Fahrerin wollte an der dortigen Kreuzung abbiegen und übersah dabei einen Mann, welcher die Straße überqueren wollte. Der Mann wurde hierbei von dem Pkw frontal erfasst und mindestens schwer verletzt.

Die Polizeiinspektion Passau hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Passau ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Veröffentlicht: 11.03.2026, 14:50 Uhr