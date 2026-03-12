ALDERSBACH, LKR. PASSAU. Am Mittwoch (11.03.2026) wurden zahlreiche Kräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Scheunenbrand in Aldersbach gerufen.

Bezugsmeldung: Niederbayern: Brand einer Scheune

Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 20:00 Uhr an. Durch die Feuerwehr wurde in der Nacht auf Donnerstag (12.03.2026) eine Brandwache gestellt. Zudem war ein Polizeihubschrauber zur Erstellung von Übersichtsaufnahmen im Einsatz.

Durch das Feuer brannten eine Maschinenhalle und eine Scheune vollständig nieder. Die Schadenshöhe wird derzeit auf einen niedrigen siebenststelligen Eurobetrag geschätzt.

Durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau wurde heute eine Brandortbegehung durchgeführt. Hierbei konnte ein technischer Defekt an einem Quad als Brandursache festgestellt werden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 12.03.2026, 14:25 Uhr