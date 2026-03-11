ALDERSBACH, LKR. PASSAU. Derzeit sind Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bei einem Scheunenbrand in Aldersbach vor Ort.

Gegen 15:00 Uhr wurde die Polizei von der Integrierten Leitstelle über einen Brand in Aldersbach informiert. Aktuell brennt eine Scheune sowie eine Maschinenhalle. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt oder gefährdet. Die Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache sind derzeit noch unklar.

Die Löscharbeiten dauern an.

Veröffentlicht: 11.03.2026, 16:07 Uhr