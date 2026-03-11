375. Verkehrsunfall mit Fahrrad; eine Person verletzt – Schwabing

Am Dienstag, 10.03.2026, gegen 08:00 Uhr, fuhr ein 10-jähriger Deutscher mit einem Fahrrad den Geh- und Radweg der Belgradstraße in Richtung Karl-Theodor-Straße. Während der Fahrt verfing sich eine am Lenker befindliche Tasche im Vorderreifen und der 10-Jährige stürzte vom Fahrrad. Hierbei wurde er am Kopf verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Fahrrad entstand ein leichter Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden, entsprechende Helme zu tragen.

Dazu appelliert die Münchner Polizei an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich stets vorausschauend, umsichtig und vorsichtig im Straßenverkehr zu verhalten und gegenseitig Rücksicht, insbesondere auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, zu nehmen.

376. Verkehrsunfall mit Pkw; eine Person verletzt – Schwabing

Am Dienstag, 10.03.206, gegen 17:20 Uhr, befuhr ein 75-jähriger Deutscher mit einem Pkw, Alfa Romeo, die Schenkendorfstraße in Richtung Isarring. Auf Höhe der Hausnummer 130 kam der Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem rechts auf einem Grünstreifen befindlichen Verkehrszeichen und zwei Lichtmasten.

Der 75-Jährige wurde durch den Zusammenstoß verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Pkw, dem Verkehrszeichen und den Lichtmasten entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags. Einer der Lichtmasten musste anschließend von der Berufsfeuerwehr München entfernt werden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Schenkendorfstraße teilweise gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

377. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw; eine Person verletzt – Milbertshofen

Am Dienstag, 10.03.2026, gegen 12:45 Uhr, befuhr eine 65-jährige Deutsche mit einem Pkw, VW, die Lerchenauerstraße stadteinwärts in Richtung Georg-Brauchle-Ring. An der Einmündung zur Dostlerstraße bog sie nach links ab. Zur selben Zeit befuhr ein 43-jähriger türkischer Staatsangehöriger mit einem Lkw, Scania, die Lerchenauerstraße in Richtung Moosacher Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der Pkw auf die linke Fahrzeugseite kippte.

Die 65-Jährige musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Sie wurde bei dem Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht werden. Der 43-Jährige blieb unverletzt.

An den beiden Fahrzeugen entstanden Gesamtschäden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrags. Der Pkw musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

378. Festnahme eines Tatverdächtigen nach gefährlicher Körperverletzung– Nymphenburg

Am Dienstag, 10.03.2026, gegen 20:30 Uhr, gingen beim Notruf der Polizei Mitteilungen über eine Auseinandersetzung zwischen einer größeren Gruppe Menschen in der Mettenstraße ein. Zudem wurde von mehreren Schüssen berichtet. Daraufhin wurden eine Vielzahl an Kräften zur Einsatzörtlichkeit beordert.

Vor Ort konnten mehrere Personen angetroffen werden, die Hinweise auf einen flüchtigen Täter mit einer Schreckschusswaffe geben konnten. Im Rahmen einer Sofortfahndung konnte ein 15-jähriger Tatverdächtiger mit deutsch-kroatischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München durch Polizeikräfte festgestellt und widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Zudem konnten im Bereich des Ereignisortes Munitionshülsen und Teile einer Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kam es zu einem Streit und Handgreiflichkeiten zwischen mehreren Personen. Im weiteren Verlauf soll der 15-Jährige mindestens einen Schuss aus einer Schreckschusswaffe abgegeben und sich daraufhin entfernt haben. Die Schreckschusswaffe ließ er auf seiner Flucht zurück.

Sowohl der 15-Jährige als auch mindestens zwei weitere Personen, ein 26-jähriger türkischer Staatsangehöriger und eine 26-jährige deutsche Staatsangehörige, beide mit Wohnsitzen in München, wurden bei dem Vorfall verletzt und mussten teilweise von hinzugerufenen Rettungsdiensten medizinisch versorgt werden.

Der 15-Jährige wurde u.a. wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz angezeigt und im Anschluss den Erziehungsberechtigten überstellt.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Kriminalpolizei geführt.

379. Festnahme eines Tatverdächtigen nach schwerer Brandstiftung – Pasing

Wie bereits berichtet (siehe Medieninformation vom 09.03.2026, Nummer 365), bemerkte am Sonntag, 08.03.2026, gegen 21:50 Uhr, eine Zeugin ein lautes Geräusch in einem Wohnhaus in Pasing. Zudem nahm sie Rauch aus einer benachbarten Wohnung wahr. Sie klingelte anschließend bei allen Anwohnern, die wiederum den Notruf verständigten. Bei Eintreffen der Polizeistreifen hatte die Feuerwehr die brennende Wohnung bereits gelöscht. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Bewohner der betroffenen Wohnung konnte damals nicht angetroffen werden.

Vor Ort wurden Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Wohnung ist durch Brand- und Rauchgasschäden unbewohnbar.

Durch die umfangreichen Ermittlungen des Kommissariats 13 ergaben sich Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung in der Wohnung. Als Tatverdächtiger konnte deshalb am Montag, 09.03.2026, ein 43‑jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München festgenommen werden. Da der 43‑Jährige psychisch auffällig wirkte, wurde seitens eines Ermittlungsrichters ein Unterbringungshaftbefehl gegen den Verursacher erlassen. Der 43-Jährige befindet sich deshalb in einer psychiatrischen Einrichtung.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13.

380. Einbruch in gastronomischen Betrieb – Berg am Laim

Im Zeitraum von Montag, 09.03.2026, gegen 20:00 Uhr, bis Dienstag, 10.03.2026, gegen 22:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Außentür Zutritt zu einem gastronomischen Betrieb. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Unter Mitnahme einiger elektronischer Geräte sowie Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe konnten der oder die Täter unerkannt flüchten.

Vor Ort wurden von der Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Berg-am-Laim-Straße, Levelingstraße, Streitfeldstraße (Berg-am-Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

381. Terminhinweis:

Die Bayerische Sicherheitswacht informiert am

Sonntag, 15.03.2026, von 11:00 bis 17:00 Uhr,

mit einem Infostand am Fischbrunnen am Marienplatz über ihre Aufgaben, Ziele und Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements.

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist nicht allein eine Angelegenheit der Polizei, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Mit der freiwilligen und ehrenamtlichen Einbindung verantwortungsbewusster Bürgerinnen und Bürger in das bayerische Sicherheitskonzept wird der zunehmenden Unkultur des Wegschauens aktiv entgegengetreten.

Erfolgreiche Sicherheitsarbeit kann nur in enger Zusammenarbeit von Polizei und Bevölkerung stattfinden. Deshalb ist die Sicherheitswacht unmittelbar an die Polizei angebunden. Gemeinsam sorgen sie für ein PLUS an Sicherheit, Zivilcourage und gesellschaftlichem Zusammenhalt.

Die Angehörigen der Bayerischen Sicherheitswacht leisten durch ihr verantwortungsvolles Auftreten einen wichtigen Beitrag zur Vorbeugung von Kriminalität. Zusätzlich zur Polizei sind sie an öffentlichen Orten präsent und können dadurch viele Ordnungsstörungen frühzeitig erkennen und verhindern.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, den Infostand zu besuchen, mehr über die Aufgaben und das Engagement der Sicherheitswacht zu erfahren und mit den ehrenamtlichen Mitgliedern persönlich ins Gespräch zu kommen.

Zudem sind unsere Kolleginnen und Kollegen der Einstellungsberatung vor Ort und informieren Sie über den Polizeiberuf und das Bewerbungsverfahren bei der Bayerischen Polizei.