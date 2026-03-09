362. Verkehrsunfall; S-Bahn erfasst Fußgänger; eine Person verstorben – Freiham

Am Sonntag, 08.03.2026, gegen 12:50 Uhr, überquerte ein 79-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München die S-Bahngleise zwischen den S-Bahnhöfen Freiham und Harthaus zu Fuß. Zeitgleich fuhr eine S-Bahn der Linie 8 in Fahrtrichtung Herrsching die Strecke entlang.

Der Zug erfasste den 79-Jährigen, der daraufhin in ein angrenzendes Feld geschleudert wurde. Der Fußgänger erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb noch am Unfallort.

Es kam zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs für mehrere Stunden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

363. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohungssituation – Ramersdorf-Perlach

Am Samstag, 07.03.2026, gegen 21:10 Uhr, befand sich ein 46-Jähriger mit österreichischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München gemeinsam mit einem 51-Jährigen und einer 45-Jährigen in einer Wohnung in Ramersdorf-Perlach. Nachdem der 46-Jährige aggressiver wurde und sich in einem psychisch auffälligen Zustand befand, verständigte der 51-Jährige den Rettungsdienst.

Der 46-Jährige trat dem verständigten Rettungsdienst anschließend mit einem Messer gegenüber und bedrohte die Rettungskräfte. Daraufhin verließen der 51-Jährige sowie die Rettungskräfte die Wohnung und verständigten den Polizeinotruf 110. Die 45-Jährige verblieb in der Wohnung. Sofort wurde eine Vielzahl von Polizeistreifen zu der Örtlichkeit geschickt.

Der 46-Jährige konnte durch die Polizeikräfte in der Wohnung gesichert werden. Alle Beteiligten blieben dabei unverletzt. Er wurde anschließend in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Der 46-Jährige wurde wegen der Bedrohung und den Widerstand gegen Personen die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, angezeigt.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

364. Verlauf einer Demonstration – Altstadt

Am Samstag, 07.03.2026, fand eine angemeldete stationäre Versammlung einer politischen Partei am Odeonsplatz statt.

Ab 12:00 Uhr hatte sich eine nicht angezeigte Gegenversammlung eingefunden. Während der Versammlung kam es immer wieder zu Störungen durch die Gegenversammlung, insbesondere durch Versuche Sperrgitter zu überklettern und zu Blockadeversuchen an den Ein- und Ausgängen zur Versammlungsfläche.

Durch die anwesenden Polizeikräfte musste deshalb in vielen Fällen unmittelbarer Zwang angewendet werden.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

365. Wohnungsbrand – Pasing

Am Sonntag, 08.03.2026 gegen 21:50 Uhr nahm eine Zeugin ein lautes Geräusch wahr und bemerkte daraufhin Rauch, der aus einer benachbarten Wohnung in Pasing drang. Sie klingelte daraufhin bei allen Anwohnern, die wiederum den Notruf verständigten. Bei Eintreffen der Polizeistreifen löschte die Feuerwehr bereits die brennende Wohnung. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Bewohner der betroffenen Wohnung konnte nicht angetroffen werden.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen getroffen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Wohnung wurde durch den Brand- und Rauchgasschaden unbewohnbar.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, aufgenommen.

366. Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung – Altstadt

Am Sonntag, 08.03.2026, gegen 16:40 Uhr, fasste ein Mann einer 21-jährigen Deutschen im Vorbeigehen unsittlich an ihr Gesäß.

Als sich der Mann im Anschluss entfernen wollte, machte ein unbeteiligter Zeuge eine vor Ort befindliche Polizeistreife auf den Vorfall aufmerksam.

Daraufhin wurde der Tatverdächtige, ein 36-Jähriger mit ukrainischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig festgenommen. Er wird heute einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München zur Entscheidung über die Untersuchungshaft vorgeführt.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

367. Verkehrsunfall mit Pkw; eine Person verletzt – Berg am Laim

Am Montag, 09.03.2026, gegen 08:30 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem Seat Pkw den Leuchtenbergring in Richtung Innsbrucker Ring.

Im Innsbrucker Ring-Tunnel wollte der 20-jährige mit dem Seat, die Ausfahrt zur Ampfingstraße nehmen. Hierbei kollidierte der Pkw mit der baulichen Tunneltrennung. In der weiteren Folge geriet sein Fahrzeug in Brand. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Fahrzeugbrand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der 20-jährige wurde bei dem Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht.

Am Pkw entstand ein Totalschaden. Am Tunnel entstanden ebenfalls Schäden.

Aufgrund der Lösch- und Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme kam es in diesem Bereich für mehrere Stunden zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.