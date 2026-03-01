Inhalt:

315. Verkehrsunfall; eine Person schwer verletzt; Zeugenaufruf – Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

316. Verkehrsunfall während Verkehrskontrolle; eine Person verletzt – Freimann

317. Raubüberfall auf Supermarkt – Freimann

318. Amtswechsel bei der Polizeiinspektion 25 – Trudering-Riem

315. Verkehrsunfall; eine Person schwer verletzt; Zeugenaufruf – Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

-siehe Medieninformation vom 27.02.2026, Nr. 314

Wie bereits berichtet, kam es am Freitag, 27.02.2026, gegen 16:30 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall in der Kapuzinerstraße. Hierbei erlitt ein 32-Jähriger mit kroatischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, der mit einem Suzuki Motorrad unterwegs war, eine schwere Beinverletzung. Außerdem waren am Unfall ein Tesla Pkw, gelenkt von einem 43-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München sowie ein Mercedes Pkw, gelenkt durch einen 71-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München, an dem Verkehrsunfall beteiligt. Bei den beiden Pkw handelte es sich um Taxis.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befanden sich im Tesla-Taxi zur Unfallzeit zwei Fahrgäste, die bislang nicht ermittelt werden konnten. Diese werden nun als Zeugen gesucht.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere die beiden unbekannten Fahrgäste, die sich zum Unfallzeitpunkt im Tesla-Taxi befanden, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

316. Verkehrsunfall während Verkehrskontrolle; eine Person verletzt – Freimann

Am Freitag, 27.02.2026, gegen 16:25 Uhr, fiel einer Zivilstreife der Münchner Polizei in der Freisinger Landstraße ein Kraftrad der Marke KTM auf. Dieses sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Der vor dem Streifenwagen fahrende Motorradfahrer, ein 22-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München, bemerkte die Anhaltesignale des hinter ihm fahrenden Streifenwagens offenbar nicht und fuhr auf der Freisinger Landstraße weiter stadtauswärts. An der Kreuzung zum Josef-Wirth-Weg rollte er langsam an die rot zeigende Ampel heran. Dabei wurde er vom Streifenwagen überholt, der sich vor ihn stellte, um ihn anzuhalten. Hier kam es zur Kollision zwischen Motorrad und Pkw. Das Motorrad wurde gegen den rechten Randstein gedrückt, wodurch der 22-Jährige stürzte. Er erlitt dabei leichte Verletzungen.

An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Der 22-Jährige musste vor Ort nicht ärztlich behandelt werden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

317. Raubüberfall auf Supermarkt – Freimann

Am Samstag, 28.02.2026, gegen 20:15 Uhr, kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Supermarkt in Freimann.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachte ein Mitarbeiter nach Ladenschluss den Müll in den Ladehof des Supermarktes am Werner-Egk-Bogen. Als der Mitarbeiter wieder in das Geschäft gegen wollte, traten zwei bislang unbekannte Täter an ihn heran und bedrohten ihn mit einer Schusswaffe.

Gemeinsam betraten alle drei den Laden, indem sich zwei weitere Mitarbeiterinnen aufhielten. Unter anhaltender Drohung mit der Schusswaffe erbeuteten sie Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Infolge dessen kam es zu umfangreichen Fahndungsmaßnahmen durch die Münchner Polizei. Dabei waren auch ein Polizeihubschrauber und eine Polizeidrohne eingesetzt. Durch die Fahndung gelang es jedoch nicht, Tatverdächtige festzunehmen.

Die Mitarbeiter blieben körperlich unverletzt.

Ob es sich bei der Schusswaffe um eine scharfe Pistole handelte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die vom Kommissariat 21 geführt werden.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, sprach Hochdeutsch mit tiefer Stimme, dunkelbraune Augen, buschige braune Augenbrauen; vermummt mit Skimaske; bekleidet mit dunklem Kapuzenpullover, dunkelblauer Jogginghose

Täter 2:

Männlich, 19 Jahre alt, 185 cm groß, schlank; maskiert mit Skimaske aus dünnem Stoff; bekleidet mit schwarzem Schal, schwarzer Bomberjacke, schwarzer Hose; führte die Schusswaffe mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Werner-Egk-Bogens, Carl-Orff-Bogens und der Heidemannstraße (Freimann) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

318. Amtswechsel bei der Polizeiinspektion 25 – Trudering-Riem

Am Freitag, 27.02.2026, wurde durch Polizeipräsident Thomas Hampel der neue Leiter der Polizeiinspektion 25, Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Normann Ortmayr, offiziell in sein neues Amt eingeführt. Er übernahm die Amtsgeschäfte zum 01.02.2026 von seinem Vorgänger Polizeioberrat außer Dienst (POR a. D.) Helmut Bayerl, welcher die Polizeiinspektion seit 2015 leitete und zum 31.01.2026 in den wohlverdienten Ruhestand eintrat.

POR a. D. Helmut Bayerl kann auf eine beindruckende, langjährige und besonders erfolgreiche Karriere bei der Bayerischen Polizei, insbesondere mit einer herausragenden Laufbahn beim Polizeipräsidium München, zurückblicken. So gehörte Kollege Bayerl viele Jahre zum Einsatzstab des Polizeipräsidiums München, der u.a. für die Planung von Großeinsätzen wie z.B. MSC, Papstbesuch und Fußballweltmeisterschaft 2006 zuständig war. Seine langjährige polizeitaktische Erfahrung brachte er auch im Planungsstab des G 7 – Gipfels 2015 ein.

Herr Bayerl übernahm 2015 die Leitung der Polizeiinspektion 25, eine Position, die er mit beeindruckendem Fachwissen, außerordentlichem Engagement und großer Menschlichkeit ausfüllte. Seine Vorbildfunktion war stets spürbar – sei es bei verschiedensten Großeinsätzen wie z.B. der BAUMA, IAA 20 und auch bei vielen Messeeinsätzen, bei denen er nicht nur an vorderster Front stand, sondern sich auch nicht scheute, den Verkehr selbst zu regeln. Die direkte Nähe zu seinen Kollegen, die seine klare Haltung und seine Präsenz sehr schätzen, zeichnete ihn besonders aus.

Eine der größeren Herausforderungen seiner letzten Dienststation war der Umgang mit delinquenten Jugendgruppen in der Messestadt Riem. Die Einsatzkonzepte wurden durch POR a. D. Bayerl maßgeblich mitgestaltet. Starke Polizeipräsenz und bürgernahes Agieren waren wichtige Erfolgsfaktoren.

Mit der Aktion „Perspektiven schaffen – Gemeinsam für Eure Zukunft“ im Sommer 2023 verbunden mit verschiedenen Partnern beschritt die Münchner Polizei völlig neue Wege. Ziel war es, mit Jugendlichen als Polizei ins Gespräch zu kommen, Vorurteile abzubauen und den jungen Menschen Perspektiven für eine berufliche Zukunft zu schafften. In diesem Zusammenhang ist die Zahl der Straftaten von 3.839 in 2023 auf 3.399 in 2024 um gut 11% gesunken.

Polizeipräsident Thomas Hampel zeigt sich überzeugt, dass EPHK Ortmayr mit seiner langjährigen, breitgefächerten Polizeikarriere und seiner Führungskompetenz die kommenden Herausforderungen ebenso mit Bravour meistern wird.

EPHK Ortmayr kann auf eine große Verwendungsbreite zurückblicken. Seine Karriere begann Herr Ortmayr 1988 mit der Ausbildung im damals noch „mittleren Dienst“ (heute 2. Qualifikationsebene). Bereits früh zeigte sich sein besonderes Engagement sowie seine fachliche Kompetenz. Seine Ausbildung schloss er im Jahr 1991 als Zweitplatzierter mit einem herausragenden Ergebnis ab. In den darauffolgenden Jahren sammelte er wertvolle praktische Erfahrungen als Inspektionsbeamter bei der Polizeiinspektion 27 (Haar). Sein weiterer beruflicher Werdegang führte ihn aufgrund der sehr guten Leistungen nach Fürstenfeldbruck, wo er sein Studium für den Aufstieg in den „gehobenen Dienst“ (heute 3. QE) absolvierte und dieses 1999 erfolgreich abschloss. Im Anschluss daran war Herr EPHK Ortmayr bis 2004 als Sachbearbeiter bei der Kriminalpolizei tätig. Danach begann er eine langjährige und prägende Tätigkeit im Polizeipräsidium der Unterabteilung E3 (Kriminalitätsbekämpfung). Mit einer kurzen Unterbrechung war er viele Jahre lang in diesem Bereich tätig.

Diese Unterbrechung erfolgte im Jahr 2022, als er bei der PI 16 (Hauptbahnhof) eingesetzt wurde. Dort war er maßgeblich mit der Bewältigung der Ankunft zahlreicher aus der Ukraine geflohener Menschen befasst. Sein Einsatz in dieser herausfordernden Zeit zeigte nicht nur seine fachliche Stärke, sondern auch sein hohes Maß an Menschlichkeit und Verantwortungsbewusstsein.

Nach seiner Rückkehr setzte er seine Tätigkeit im Bereich Einsatz fort, bis er im Juli 2024 zur Polizeiinspektion 25 wechselte. Dort konnte er seine umfangreichen Erfahrungen unmittelbar als Leiter des Sachbereichs Verbrechensbekämpfung einbringen. Von seinem Wissen, seiner Erfahrung und seiner besonnenen Arbeitsweise profitierte das gesamte Team der Polizeiinspektion 25 in besonderem Maße. Polizeipräsident Thomas Hampel hob besonders hervor, dass sein Werdegang insgesamt für Kontinuität, Fachkompetenz und große Erfahrung steht, die er tagtäglich in seinen Dienst der Münchner Polizei sowie seiner Kolleginnen und Kollegen stellt.

EPHK Ortmayr und seine nun über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PI 25 sorgen für die Sicherheit der über 75.000 Bewohnerinnen und Bewohner. Der Dienstbereich der Polizeiinspektion 25 umfasst die Stadtviertel Trudering, Waldtrudering, Gartenstadt Trudering, Kirchtrudering, Neutrudering, Messestadt Riem, Am Moosfeld und Riem sowie einen kleinen Teil von Berg am Laim. Die Grundfläche beträgt über 23 km².

Die jährlich rund 10.000 Einsätze erfordern neben umfassendem Fachwissen auch persönliches Engagement und höchste Sorgfalt.

Besonderheiten im Dienstbereich der Polizeiinspektion 25 sind das ICM (Internationales Congress Center München), das Messegelände im Stadtteil Riem, die Galopprennbahn Riem, die Olympiareitanlage Riem, die Riem Arcaden und der Riemer Park.