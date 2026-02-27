314. Verkehrsunfall; eine Person schwer verletzt - Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Am Freitag, 27.02.2026, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Kroate mit Wohnsitz in München mit seinem Kraftrad der Marke Suzuki die Kapuzinerstraße in Richtung Lindwurmstraße.

Hinter ihm fuhr ein 71-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit seinem Pkw Mercedes.

Kurz vor der Kreuzung zur Thalkirchner Straße überholte ein 43-jähriger Türke mit Wohnsitz in München mit seinem Pkw Tesla den vor ihm fahrenden Mercedes des 71-Jährigen. Hierbei überholte er verbotswidrig über die Busspur und mit überhöhter Geschwindigkeit.

Während des Überholvorgangs kollidierten der Mercedes und der Tesla. Infolge dessen verlor der 43-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei erfasste er das Motorrad des 32-Jährigen. Dieser stürzte und erlitt eine schwere Beinverletzung. Eine schnell eintreffende Polizeistreife übernahm bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Erstversorgung des Verletzten und band sein Bein mit einem mitgeführten Tourniquet ab.

Der 32-Jährige kam schwer verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus. Die beiden Pkw-Fahrer blieben unverletzt. Am Motorrad entstand Totalschaden, am Tesla mittlerer und am Mercedes leichter Sachschaden. Der Gesamtstaden wird auf über 15.000 EUR geschätzt.

Beim Pkw Tesla konnten Dashcamaufzeichnungen gesichert werden.

Die Unfallstelle musste für 90 Minuten gesperrt werden, wodurch erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen entstanden.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Unfallkommando der Münchner Verkehrspolizei geführt. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.