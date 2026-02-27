PASSAU. Heute (27.02.2026) gegen Mittag flüchtete eine männliche Person nach einer richterlichen Vorführung.

Nachdem am Donnerstag (26.02.2026) ein 22-jähriger Syrer aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Passau erwirkten Untersuchungshaftbefehls wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung festgenommen worden war und die Nacht bereits in der Arrestzelle der Polizeiinspektion Passau verbracht hatte, wurde dieser heute Vormittag bei dem Amtsgericht Passau dem Haftrichter vorgeführt. Nachdem dieser den Haftbefehl eröffnet und in Vollzug gesetzt hatte, sollte der Mann von den zwei eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Passau in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden. Nach Verlassen des Amtsgerichtsgebäudes gelang dem an den Händen gefesselten Mann gegen 11:50 Uhr in der Schustergasse auf dem Weg zum geparkten Polizeifahrzeug die fußläufige Flucht. Der 22-jährige Syrer konnte bis dato nicht festgestellt werden.

Die Polizeiinspektion Passau wurde im Rahmen der intensiven Fahndungsmaßnahmen unter anderem durch die umliegenden Dienststellen, der Bereitschaftspolizei, der Bundespolizei sowie einem Polizeihubschrauber und Polizeihunden unterstützt. Eine Polizeidrohne wurde ebenfalls eingesetzt.



Die Suche wird derzeit mit einem angepassten Kräfteansatz weitergeführt.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes oder zur weiteren Fluchtrichtung geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Passau unter der Tel.: 0851/9511-0 zu wenden.

Veröffentlicht: 27.02.2026, 19:45 Uhr