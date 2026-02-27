PASSAU. Heute (27.02.2026) gegen 11:15 Uhr flüchtete eine männliche Person nach einer richterlichen Vorführung.

Nach Beendigung der Vorführung gelang dem 22-jährigen Syrer die Flucht von der Schustergasse in Richtung Stadtmitte. Zum weiteren Fluchtverlauf liegen keine Angaben vor.

Personenbeschreibung:

Der 22-jährige Mann trägt dunkle Privatkleidung und war zum Zeitpunkt der Flucht gefesselt. Er ist 181 cm groß, hat eine schlanke Statur, eine südeuropäische Erscheinung, dunkle kurze lockige Haare, ein Piercing am linken Ohr und trägt einen Ober- und Unterlippenbart.

Eine Gefährdung für die Öffentlichkeit kann nicht ausgeschlossen werden. Anhalter sollten nicht mitgenommen werden.

Aktuell sind mehrere Streifenbesatzungen sowie unter anderem ein Polizeihubschrauber im Stadtgebiet im Einsatz. Die Fahndungsmaßnahmen dauern an.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes oder zur weiteren Fluchtrichtung geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Passau unter der Tel.: 0851/9511-0 zu wenden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 27.02.2026, 13:35 Uhr